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В Госдуме предложили увеличить отпуск для родителей с тремя и более детьми

Воспитание троих и более детей — это фактически круглосуточная работа без оплачиваемых перерывов

10 августа 2026, 14:15, ИА Амител

Мать и пятеро детей / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Мать и пятеро детей / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Депутат Государственной Думы Николай Новичков выступил с предложением увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск для многодетных родителей до 45 календарных дней, пишет РИА Новости.

«Увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска многодетных родителей до 45 календарных дней будет справедливым признанием того объема труда, который они несут ежедневно. Ведь если у них не остается свободного времени, то хотя бы отпуск должен давать возможность восстановить силы и выдохнуть. Иначе родительское переутомление неизбежно отразится на всех в семье», — сказал он.

Он подчеркнул, что график работы многодетных родителей существенно отличается от обычного. Наличие троих и более детей требует значительных временных затрат на организацию их поездок до школы и кружков, обеспечение досуга, заботу о здоровье, подготовку к занятиям и решение множества других вопросов.

По словам Новичкова, потребности детей разного возраста также значительно различаются. Одним из них нужно уделять внимание учебе, другие занимаются спортом, а третьи только начинают ходить и требуют постоянного присмотра. Все это создает дополнительную неоплачиваемую нагрузку, заключил он.

Ранее сообщалось, что россиянам могут увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск до 35 дней.

Мать и ребенок / Изображение сгенерировано

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Россия Госдума отпуск Многодетные семьи
       

Комментарии 6

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скоро

14:54:49 10-08-2026

с одним ребенком в тюрьму?

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Гость

15:02:09 10-08-2026

скоро (14:54:49 10-08-2026) с одним ребенком в тюрьму? ... поймают еще 2 доделают

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Гость

15:42:47 10-08-2026

При прочих равных условиях при приёме на работу выберут бездетного, а многодетного не примут с формулировкой "слишком много льгот!".

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Гость

16:47:11 10-08-2026

Многодетные уже правда кроме отвращения никаких чувств не вызывают.

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Гость

17:01:59 10-08-2026

А их работу кто будет делать ?

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Гость

18:10:49 10-08-2026

Гость (17:01:59 10-08-2026) А их работу кто будет делать ?... По логике автор инициативы должен

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