В Госдуме в первом чтении приняли проект о защите россиян от навязывания услуг
Депутат Бессарабов признался, что и сам иногда попадает в ситуации, где несет лишние траты
29 января 2025, 22:59, ИА Амител
Закон о защите граждан России от навязывания дополнительных услуг в первом чтении приняли в Госдуме. Об этом рассказал депутат нижней палаты парламента от Алтайского края Даниил Бессарабов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что и сам порой попадает в такие ситуации. Статистика подтверждает: в последние годы количество подобных выявляемых случаев выросло в три раза.
"Например, нередко навязывание подобных услуг происходит при приобретении авиа или ж/д билетов дистанционным способом. Как правило, люди не замечают, как автоматом им предоставляют платные услуги страхования и т.д.", – отметил Бессарабов.
Парламентарий подчеркнул, что депутаты также хотят исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку. Если все же списание денежных средств произошло, потребитель сможет потребовать возврат.
"Считаю, что мера установления данного запрета необходима. Она позволит защитить людей от манипуляций и сохранить их бюджет", – добавил он.
Сам законопроект будет дорабатываться к следующим чтениям. Бессарабов призвал россиян писать предложения по этой теме.
09:46:22 30-01-2025
А не навязанная ли услуга в сейчас в вопросе реконструкции лифтов и замене оборудования собственникам М.Ж.Д. со стороны чиновников от рег. оператора по кап. ремонту и поддерживающих их ведомств.?