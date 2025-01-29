В Госдуме в первом чтении приняли проект о защите россиян от навязывания услуг

Депутат Бессарабов признался, что и сам иногда попадает в ситуации, где несет лишние траты

29 января 2025, 22:59, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

Закон о защите граждан России от навязывания дополнительных услуг в первом чтении приняли в Госдуме. Об этом рассказал депутат нижней палаты парламента от Алтайского края Даниил Бессарабов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что и сам порой попадает в такие ситуации. Статистика подтверждает: в последние годы количество подобных выявляемых случаев выросло в три раза.

"Например, нередко навязывание подобных услуг происходит при приобретении авиа или ж/д билетов дистанционным способом. Как правило, люди не замечают, как автоматом им предоставляют платные услуги страхования и т.д.", – отметил Бессарабов.

Парламентарий подчеркнул, что депутаты также хотят исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку. Если все же списание денежных средств произошло, потребитель сможет потребовать возврат.

"Считаю, что мера установления данного запрета необходима. Она позволит защитить людей от манипуляций и сохранить их бюджет", – добавил он.

Сам законопроект будет дорабатываться к следующим чтениям. Бессарабов призвал россиян писать предложения по этой теме.