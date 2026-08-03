Лесник — это не просто сторож, а "хозяин леса", который знает свой участок и способен предотвратить угрозу на ранней стадии

03 августа 2026, 14:52, ИА Амител

Лесник / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе, выдвинул инициативу о восстановлении института лесников. По его словам, лесники должны охранять леса, предотвращать пожары и заниматься восстановлением пострадавших лесных участков, пишет РИА Новости.

«Лес — это наше национальное достояние. Но сегодня зачастую за огромными территориями просто некому следить. Лесник — это не просто сторож, это хозяин, который знает каждый уголок своего участка и может предотвратить беду до того, как она случится. Надо возвращать лесников», — сказал Миронов.

Парламентарий указал, что лесник может быстро обнаружить очаг возгорания, принять меры по его ликвидации и остановить распространение огня на большие площади.

Миронов также отметил, что в обязанности лесников должна входить не только охрана территории и борьба с пожарами, но и восстановление лесов. Это включает посадку новых деревьев на месте погибших и пострадавших насаждений. Такие меры помогут создать дополнительные рабочие места в сельских районах и сохранить лесные ресурсы для будущих поколений.