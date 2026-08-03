В Госдуме выступили за возвращение профессии лесника
Лесник — это не просто сторож, а "хозяин леса", который знает свой участок и способен предотвратить угрозу на ранней стадии
03 августа 2026, 14:52, ИА Амител
Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе, выдвинул инициативу о восстановлении института лесников. По его словам, лесники должны охранять леса, предотвращать пожары и заниматься восстановлением пострадавших лесных участков, пишет РИА Новости.
«Лес — это наше национальное достояние. Но сегодня зачастую за огромными территориями просто некому следить. Лесник — это не просто сторож, это хозяин, который знает каждый уголок своего участка и может предотвратить беду до того, как она случится. Надо возвращать лесников», — сказал Миронов.
Парламентарий указал, что лесник может быстро обнаружить очаг возгорания, принять меры по его ликвидации и остановить распространение огня на большие площади.
Миронов также отметил, что в обязанности лесников должна входить не только охрана территории и борьба с пожарами, но и восстановление лесов. Это включает посадку новых деревьев на месте погибших и пострадавших насаждений. Такие меры помогут создать дополнительные рабочие места в сельских районах и сохранить лесные ресурсы для будущих поколений.
«Лес — это легкие нашей страны. И у этих легких должен быть хозяин. Лесник — это профессия, без которой невозможно сохранить природу России. Убежден, что государство должно вернуть лесника в лес», — подытожил депутат.
15:10:32 03-08-2026
нужная профессия.
патруль, мониторинг пожарная охрана.
лесное хозяйство на местах нужно восстанавливать.
если зп будет, на которую более-менее жить можно, то все брошу, уеду в деревню и поступлю на работу лесником
15:17:46 03-08-2026
Нечего уже охранять, все в Китай продали!!!
15:26:36 03-08-2026
Сережу десантника так и прет.
15:29:25 03-08-2026
раздолбали за десятилетия - а теперь резко вернуть.
маладцы, чё.
17:18:54 03-08-2026
Интернет в лесу есть ?, а то без него плохо.
08:48:29 04-08-2026
Нормально, сперва лесников убрали, типа частники лучше смотреть за лесами будут, а когда половина лесов сгорела, да вырублена в Китай, спохватились лесников восстанавливать. Да еще и восстановление лесов на них вешать, а ничего, что этим леспромхозы и лесничества занимались, лесопитомниики были,саженцы растили. Лесничества тоже восстанавливать будут? А на какой базе? Их же хозяйства тоже в распыл пустили. А лесопожароохрану тоже будут восстанавливать? Или так и останется три калеки на весь регион после сокращениями нашими тупыми оптимизаторами.