Названы профессии, которые останутся востребованными в ближайшие семь лет

Речь идет о массовых специальностях

31 июля 2026, 10:17, ИА Амител

Сварщик, работа / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Инженеры, врачи, педагоги и квалифицированные рабочие сохранят высокий спрос на российском рынке труда как минимум в ближайшие семь лет. Об этом РИА Новости рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Есть базовые профессии, спрос на которые в горизонте семи лет мы видим в каждом регионе страны: инженеры, врачи, педагоги, квалифицированные рабочие», — сказал глава Минтруда.

Министр пояснил, что речь идет о массовых профессиях — наиболее распространенных специальностях, потребность в которых остается стабильно высокой во всех регионах России.