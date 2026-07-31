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Названы профессии, которые останутся востребованными в ближайшие семь лет

Речь идет о массовых специальностях

31 июля 2026, 10:17, ИА Амител

Сварщик, работа / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Сварщик, работа / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Инженеры, врачи, педагоги и квалифицированные рабочие сохранят высокий спрос на российском рынке труда как минимум в ближайшие семь лет. Об этом РИА Новости рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Есть базовые профессии, спрос на которые в горизонте семи лет мы видим в каждом регионе страны: инженеры, врачи, педагоги, квалифицированные рабочие», — сказал глава Минтруда.

Министр пояснил, что речь идет о массовых профессиях — наиболее распространенных специальностях, потребность в которых остается стабильно высокой во всех регионах России.

Россия советы эксперта Работа
       

Комментарии 5

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Гость

10:44:35 31-07-2026

А потом,на восьмой год, ИИ будет орудовать повсюду,растолкав локтями которые с человеческим мозгом ?))

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Гость

13:27:40 31-07-2026

Гость (10:44:35 31-07-2026) А потом,на восьмой год, ИИ будет орудовать повсюду,растолкав... Интересно как ИИ будет ремонтировать проводку и сантехнику.

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Гость

14:57:11 31-07-2026

Гость (13:27:40 31-07-2026) Интересно как ИИ будет ремонтировать проводку и сантехнику.... Мы, создадут андроидов, которые все могут, что и люди. Но на это нужно больше чем 7 лет

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Гость

10:59:30 31-07-2026

А депутаты?

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Гость

11:05:52 31-07-2026

Гость (10:59:30 31-07-2026) А депутаты?... Их заменит генератор случайных чисел со встроенным фонографом.

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