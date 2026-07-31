Названы профессии, которые останутся востребованными в ближайшие семь лет
Речь идет о массовых специальностях
31 июля 2026, 10:17, ИА Амител
Сварщик, работа / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Инженеры, врачи, педагоги и квалифицированные рабочие сохранят высокий спрос на российском рынке труда как минимум в ближайшие семь лет. Об этом РИА Новости рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Есть базовые профессии, спрос на которые в горизонте семи лет мы видим в каждом регионе страны: инженеры, врачи, педагоги, квалифицированные рабочие», — сказал глава Минтруда.
Министр пояснил, что речь идет о массовых профессиях — наиболее распространенных специальностях, потребность в которых остается стабильно высокой во всех регионах России.
10:44:35 31-07-2026
А потом,на восьмой год, ИИ будет орудовать повсюду,растолкав локтями которые с человеческим мозгом ?))
13:27:40 31-07-2026
Гость (10:44:35 31-07-2026) А потом,на восьмой год, ИИ будет орудовать повсюду,растолкав... Интересно как ИИ будет ремонтировать проводку и сантехнику.
14:57:11 31-07-2026
Гость (13:27:40 31-07-2026) Интересно как ИИ будет ремонтировать проводку и сантехнику.... Мы, создадут андроидов, которые все могут, что и люди. Но на это нужно больше чем 7 лет
10:59:30 31-07-2026
А депутаты?
11:05:52 31-07-2026
Гость (10:59:30 31-07-2026) А депутаты?... Их заменит генератор случайных чисел со встроенным фонографом.