В Госдуму внесли законопроект, запрещающий авиакомпаниям ограничивать ручную кладь

Единый максимальный вес ручной клади упростит процесс перевозки, убежден автор проекта

10 июня 2025, 08:14, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий авиакомпаниям устанавливать нормы по весу и габаритам для ручной клади. Автором проекта стал сенатор Айрат Гибатдинов.

В документе говорится, что перевозчик не вправе самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам вещей, "которые авиационными правилами дозволяется провозить сверх нормы без взимания дополнительной платы". Правило распространяется и на суммарные нормы.

Сенатор считает, что установленные авиакомпаниями максимальные габариты ручной клади нарушают законодательство. По его мнению, единый предельный вес ручной клади сделает процесс перевозки проще и поможет в борьбе с недобросовестными компаниями.

Уточняется, что принятие закона не скажется на стоимости билетов. Предлагаемый максимальный вес ручной клади в документе не указан.