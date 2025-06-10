В Госдуму внесли законопроект, запрещающий авиакомпаниям ограничивать ручную кладь
Единый максимальный вес ручной клади упростит процесс перевозки, убежден автор проекта
10 июня 2025, 08:14, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий авиакомпаниям устанавливать нормы по весу и габаритам для ручной клади. Автором проекта стал сенатор Айрат Гибатдинов.
В документе говорится, что перевозчик не вправе самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам вещей, "которые авиационными правилами дозволяется провозить сверх нормы без взимания дополнительной платы". Правило распространяется и на суммарные нормы.
Сенатор считает, что установленные авиакомпаниями максимальные габариты ручной клади нарушают законодательство. По его мнению, единый предельный вес ручной клади сделает процесс перевозки проще и поможет в борьбе с недобросовестными компаниями.
Уточняется, что принятие закона не скажется на стоимости билетов. Предлагаемый максимальный вес ручной клади в документе не указан.
09:27:17 10-06-2025
Наводить порядок с ручной кладью точно нужно, достали уже товарищи с чемоданами типо ручной клади, которыми забивают все полки в самолете, так что тебе твой пакет с верхней одеждой и положить уже некуда. Причем эти чемоданы практически всегда превышают размер калибраторов для ручной клади, но их почему-то пропускают на борт, никто кроме Победы за этим жестко не следит и это плохо. Нужно чтобы был единый стандарт для всех авиакомпаний и жестко следить за его исполнением
10:35:14 10-06-2025
Гость (09:27:17 10-06-2025) Наводить порядок с ручной кладью точно нужно, достали уже то... Пакет с верхней одеждой положить некуда? Вы до трусов что ли раздеваетесь в самолете?
14:13:59 10-06-2025
Гость (10:35:14 10-06-2025) Пакет с верхней одеждой положить некуда? Вы до трусов что ли...
А ты только летом летаешь? Или в шубе весь полет сидишь?
09:03:30 11-06-2025
Гость (09:27:17 10-06-2025) Наводить порядок с ручной кладью точно нужно, достали уже то... Сначала посмотрите цены на багаж, что бы критиковать ручную кладь. Такими темпами в нашей гражданской авиации скоро появятся стоячие места в самолетах.
10:04:35 10-06-2025
Снизили бы стоимость багажа, и люди не стали бы тащить чемоданы в салон. Видано ли дело, что багаж стоит почти как билет! В СССР он был бесплатным!
10:31:09 10-06-2025
Гость (10:04:35 10-06-2025) Снизили бы стоимость багажа, и люди не стали бы тащить чемод... В СССР до 20кг багаж был бесплатным, свыше доплата. Не помню какая, но в пределах разумного. Летом 1991 летели из Крыма, доплачивали. Помимо всяких плавательных принадлежностей( даже ласты брали с собой из Барнаула и обратно), везли персики, шоколадные конфеты, мармелад и что-то ещё, на Украине тогда было много лучше с продуктами, чем в нашем крае.
12:42:09 10-06-2025
Гость (10:31:09 10-06-2025) В СССР до 20кг багаж был бесплатным, свыше доплата. Не помню... на Украине тогда было --- ну Крым всегда условно был Украиной. И в столице страны решали, где в стране должно быть лучше
13:12:05 10-06-2025
Гость (12:42:09 10-06-2025ну Крым всегда условно был Украино... У вас "сеятель кукурузы на севере" в голове?? Крым "отдали" в УССР, только из за логистики... В Союзе просто не захотели мост строить.
10:59:53 10-06-2025
Если вернуть норму бесплатного багажа в 20 кг, никто не будет пытаться тащить с собой здоровенные сумки. Все разумное - просто. И все это уже когда-то было, а жажда наживы привела к сегодняшней ситуации, когда нужны всякие калибраторы, чтобы содрать с пассажира побольше денег за багаж.