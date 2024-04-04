Стали известны даты пересдачи ЕГЭ

04 апреля 2024, 10:31, ИА Амител

Подготовка к экзамену. Фото: Alissa De Leva/unsplash.com

Ребятам, которые оканчивают одиннадцатый класс, в этом году впервые предоставится второй шанс пересдать ЕГЭ еще до завершения приемной кампании в вузах. Это будет актуально для одиннадцатиклассников, которые останутся не довольны итоговым баллом по экзамену. В какие дни школьники смогут пересдать ЕГЭ в 2024 году, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Когда можно будет пересдать ЕГЭ по одному из предметов?

Пересдачи единого государственного экзамена по всей России пройдут 4 и 5 июля. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства РФ за 2023 год в Госдуме.

Если кто-то из школьников переволновался или просто сдал ЕГЭ на маленький балл, он сможет записаться на пересдачу. Так как пересдачи пройдут в первых числах июля, абитуриенты смогут повысить свои шансы на поступление в вузы.

Важно отметить, что пересдать можно будет ЕГЭ только по одному из предметов. Это может быть как предмет на выбор, так и обязательный.

А если результат второй попытки окажется хуже?

Такой риск есть, поэтому нужно все взвесить. Если одиннадцатиклассник решится на пересдачу, результаты первой попытки в любом случае аннулируют. Даже если на пересдаче количество баллов будет меньше, чем было в первый раз.



Напомним, в этом году основной этап сдачи ЕГЭ начнется 23 мая и продлится до 1 июля.