В Краснодарском крае беспилотник второй раз за два дня атаковал НПЗ

Площадь пожара после происшествия составила 60 квадратных метров

05 мая 2023, 14:12, ИА Амител

Фото: t.me/kondratyevvi

Беспилотник атаковал Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Ликвидировать его удалось до прибытия сотрудников МЧС.

Напомним, что Ильский НПЗ уже атаковали в ночь на 4 мая. В результате атаки там загорелись резервуары с топливом. В результате происшествия никто не пострадал. До этого, 3 мая, рядом с посёлком Волна Темрюкского района вспыхнул пожар. Вероятно, причиной также могло стать попадание беспилотника.