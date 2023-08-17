В Минтрансе рассказали о ситуации с пробками в Барнауле в районе стройки развязки

В ведомстве уверяют, что пробок сильных быть не должно

17 августа 2023, 17:11, ИА Амител

Фото: Минтранс Алтайского края

Министерство транспорта Алтайского края и "Алтайавтодор" держат ситуацию с дорожной обстановкой на Змеиногорском тракте, где сейчас строят новую развязку, на контроле. На участке прошло совещание, где приняли участие представители ведомств и подрядчиков.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса, сейчас на пересечении Змеиногорского и Южного трактов продолжаются работы по бетонированию буронабивных свай, ведутся мероприятия по переносу коммуникаций, вырубке древесно-кустарниковой растительности. В соответствии с графиком в течение двух дней проводятся плановые работы по переустройству подземных канализационных сетей, до завтра эти работы планируется завершить.

На сегодняшний день схема движения осталась прежней. Во время ремонта в ведомстве пообещали не уменьшать количество полос.

"Все риски затруднения движения мы прорабатываем совместно со специалистами профильной кафедры АлтГТУ, во взаимодействии с органами ГИБДД и проектной организацией. Когда при проезде данного участка возникают заторовые ситуации, мы оперативно принимаем необходимые меры для их устранения. Ситуацию с проездом мы держим на постоянном контроле", – приводит ведомство слова начальника "Алтайавтодора" Василия Мотуза.

Днем 16 августа читатели amic.ru сообщали об огромной пробке на Змеиногорском тракте в сторону поселка Южного. Движение несколько часов стояло колом, а автомобили двигались со скоростью несколько километров в час.

Двухуровневую развязку на пересечении Южного и Змеиногорского трактов должны построить к концу 2024 года.