В "Мистере Сидре" нашли превышение метанола и этилбутирата

От употребления напитка погибли не меньше 28 человек

06 июня 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Специалисты нашли в опасном "Мистере Сидре" значительное превышение метанола и этилбутирата. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что в определённых пропорциях эти вещества представляют угрозу для жизни людей.

В Ульяновской области, откуда пошли первые сообщения о погибших, проверили больше 400 торговых точек, из которых изъяли опасный напиток.

В разных регионах России погибли больше 28 человек, свыше 50 пострадали.

Ранее сообщалось, что "Мистер Сидр" ищут в магазинах Алтайского края.