В "Мистере Сидре" нашли превышение метанола и этилбутирата
От употребления напитка погибли не меньше 28 человек
06 июня 2023, 18:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Специалисты нашли в опасном "Мистере Сидре" значительное превышение метанола и этилбутирата. Об этом сообщает Mash.
Отмечается, что в определённых пропорциях эти вещества представляют угрозу для жизни людей.
В Ульяновской области, откуда пошли первые сообщения о погибших, проверили больше 400 торговых точек, из которых изъяли опасный напиток.
В разных регионах России погибли больше 28 человек, свыше 50 пострадали.
Ранее сообщалось, что "Мистер Сидр" ищут в магазинах Алтайского края.
09:37:09 07-06-2023
Превышение ? Т.е. метанол там в принципе допускается, но его содержание превысили ? Нет слов...
09:44:55 07-06-2023
Алкаши пьют паленку: через пару стопок - Вась наливай быстрее, темнеет уже.
17:02:21 07-06-2023
Сладкую воду развели с метанолом - вот и сидр вам. Профит.