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В "Мистере Сидре" нашли превышение метанола и этилбутирата

От употребления напитка погибли не меньше 28 человек

06 июня 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Специалисты нашли в опасном "Мистере Сидре" значительное превышение метанола и этилбутирата. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что в определённых пропорциях эти вещества представляют угрозу для жизни людей.

В Ульяновской области, откуда пошли первые сообщения о погибших, проверили больше 400 торговых точек, из которых изъяли опасный напиток.

В разных регионах России погибли больше 28 человек, свыше 50 пострадали.

Ранее сообщалось, что "Мистер Сидр" ищут в магазинах Алтайского края.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

09:37:09 07-06-2023

Превышение ? Т.е. метанол там в принципе допускается, но его содержание превысили ? Нет слов...

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Гость

09:44:55 07-06-2023

Алкаши пьют паленку: через пару стопок - Вась наливай быстрее, темнеет уже.

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Гость

17:02:21 07-06-2023

Сладкую воду развели с метанолом - вот и сидр вам. Профит.

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