Опасный "Мистер Сидр" ищут в магазинах Алтайского края

Больше 20 человек скончались после его употребления, десятки в больницах

06 июня 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В магазинах Алтайского края ищут опасный напиток "Мистер Сидр", после употребления которого умирают люди. Об этом сообщает "КП на Алтае".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что контрафактный сидр изымают из российских торговых точек. В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали, что магазины получили предупреждение о недопустимости продажи "Мистера Сидра".

Отметим, что на данный момент погибли после выпивки уже 26 человек. Десятки находятся в больницах.