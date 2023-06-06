Опасный "Мистер Сидр" ищут в магазинах Алтайского края
Больше 20 человек скончались после его употребления, десятки в больницах
06 июня 2023, 16:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В магазинах Алтайского края ищут опасный напиток "Мистер Сидр", после употребления которого умирают люди. Об этом сообщает "КП на Алтае".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что контрафактный сидр изымают из российских торговых точек. В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали, что магазины получили предупреждение о недопустимости продажи "Мистера Сидра".
Отметим, что на данный момент погибли после выпивки уже 26 человек. Десятки находятся в больницах.
17:14:32 06-06-2023
Хоть бы фото этикетки выложили
17:53:47 06-06-2023
Гость (17:14:32 06-06-2023) Хоть бы фото этикетки выложили... Какой этикетки??? Уже сообщили, что этот напиток продается на розлив в пластиковые бутылки, как пиво, как квас.
20:07:17 06-06-2023
Сегодня "Мистер Сидр", завтра еще что нибудь появится. Идет война, и это надо понимать.
20:39:11 06-06-2023
Сегодня "Мистер Сидр", завтра еще что нибудь ---- вот именно - что нибудь) может просто не надо хлестать всякую дешевую дрянь на розлив из пластиковых бутылок?..