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Опасный "Мистер Сидр" ищут в магазинах Алтайского края

Больше 20 человек скончались после его употребления, десятки в больницах

06 июня 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В магазинах Алтайского края ищут опасный напиток "Мистер Сидр", после употребления которого умирают люди. Об этом сообщает "КП на Алтае".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что контрафактный сидр изымают из российских торговых точек. В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали, что магазины получили предупреждение о недопустимости продажи "Мистера Сидра".

Отметим, что на данный момент погибли после выпивки уже 26 человек. Десятки находятся в больницах.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 4

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Гость

17:14:32 06-06-2023

Хоть бы фото этикетки выложили

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Гость

17:53:47 06-06-2023

Гость (17:14:32 06-06-2023) Хоть бы фото этикетки выложили... Какой этикетки??? Уже сообщили, что этот напиток продается на розлив в пластиковые бутылки, как пиво, как квас.

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Егор

20:07:17 06-06-2023

Сегодня "Мистер Сидр", завтра еще что нибудь появится. Идет война, и это надо понимать.

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Гость

20:39:11 06-06-2023

Сегодня "Мистер Сидр", завтра еще что нибудь ---- вот именно - что нибудь) может просто не надо хлестать всякую дешевую дрянь на розлив из пластиковых бутылок?..

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