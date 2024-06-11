В Молодежном театре Алтая работают над двумя осенними премьерами

Репертуар пополнят спектакль о девочке-вундеркинде и классика Лермонтова

11 июня 2024, 09:00, ИА Амител

Фото: Молодежный театр Алтая

В Молодежном театре Алтая началась работа над двумя осенними премьерами. Как сообщает пресс-служба театра, их показ состоится уже в следующем творческом сезоне.

В сентябре в репертуар театра войдет спектакль "Фабрика по изготовлению вундеркиндов" по пьесе Анны Морозовой. Режиссером стала Екатерина Корабельник, а над художественным оформлением работает Евгения Платонова. Она уже представила коллективу МТА свое видение спектакля, цеха приступили к изготовлению костюмов, декораций и реквизита.

"Фабрика по изготовлению вундеркиндов" – история о девочке Ане, у которой с рождения абсолютный музыкальный слух. Семья принимает решение отдать ребенка в специальную школу для одаренных детей. Там Аня встречает много талантливых учеников, учителей и инженеров. Однако с годами упорного труда ее уверенность в желании стать великим музыкантом ослабевает: она все чаще задумывается, а нужно ли ей это такой ценой.

Еще одной премьерой осени в Молодежном театре Алтая станет "Маскарад" Михаила Лермонтова. За драму великого классика в четырех действиях взялась Дарья Догадова. Сейчас уже идут читки материала, артисты обсуждают характеры героев, их поступки, мотивы. В прошлом режиссер была участником творческой лаборатории по повестям Петровского времени.

Костюмами для "Маскарада" занимается главный художник МТА Наталья Сыздыкова, а сценографией – театральный художник Николай Слободяник. Также в Барнаул прилетят художник по свету Дмитрий Зименко и хореограф Мария Грейф. Премьера спектакля намечена на октябрь.