В ряде регионов температура держится выше 30 градусов уже несколько дней подряд — это создает риски для здоровья работников и снижает производительность труда

07 августа 2026, 21:30, ИА Амител

Жара в офисе / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

При экстремальной жаре свыше 30 градусов рабочий день сотрудников необходимо сокращать, заявил в беседе с РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

«Я считаю, что если имеет место аномальная жара свыше 30 градусов и, естественно, не все работодатели могут обеспечить комфортные условия, кондиционеры, то необходимо сократить рабочий день. Может быть, стоит пересмотреть в Трудовом кодексе — до шести часов как минимум. В случае экстремальной жары, возможно, даже до пяти», — сказал он.

Также Гриб отметил, что в такие периоды часть сотрудников можно перевести на удаленный формат работы.

«Если нет условий для работы, то и само качество работы будет снижаться. Поэтому я считаю, что необходимо сокращать рабочий день в случае аномальной жары, которая, кстати, ожидается в Москве, Подмосковье и Центральном федеральном округе, до шести часов», — добавил замсекретаря ОП РФ.

Гриб также подчеркнул, что такие меры особенно актуальны для Москвы, Подмосковья и других регионов Центрального федерального округа, где ожидается аномальная жара.

Ранее россиянам объяснили, при какой температуре в жару можно уйти с работы.