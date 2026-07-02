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Россиянам объяснили, при какой температуре в жару можно уйти с работы

При +32,5°C в офисе сотрудников должны отпустить домой

02 июля 2026, 12:21, ИА Амител

Жара в офисе / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Жара в офисе / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Общественной палате РФ разъяснили правила работы в жару. Как рассказал РИА Новости член комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, работодатель должен отпустить сотрудников домой, если температура в помещении доходит до +32,5°C — в этом случае работу прекращают как при аварийно-опасных условиях.

Если кондиционера в помещении нет, рабочий день нужно сокращать поэтапно — согласно нормам СанПиН. Так, при температуре +28,5°C продолжительность рабочего дня уменьшают на час, при +29°C — на два часа, а при +30,5°C — уже на четыре часа. Если же в офисе или на производстве есть кондиционер, сокращать рабочее время не требуется.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае действует штормовое предупреждение: температура в ближайшие дни не будет опускаться ниже +30 градусов, а дожди не принесут прохлады. Но есть способ, как уберечься от теплового и солнечного ударов. 

Увольнение, работа / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Погода Работа трудовые права
       

Комментарии 6

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медведь-шатун

12:47:35 02-07-2026

Бред!, дома +30 и куда мне идти???, куда меня отпустить ??? в магазин.....

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Гость

15:08:54 02-07-2026

медведь-шатун (12:47:35 02-07-2026) Бред!, дома +30 и куда мне идти???, куда меня отпустить ??? ... У меня дома +20. Чудо.

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Гость

13:03:18 02-07-2026

Трудящиеся у мартеновской печи и в горячем цехе гомерически поржали.

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Гость

13:36:58 02-07-2026

Как сломать кондиционер? хочу уйти с работы!

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гость

13:49:07 02-07-2026

Кувалды что ли в офисе нет? Ну вы совсем...

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Акакий

13:51:19 02-07-2026

а если кондиционер есть, но он работает?

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