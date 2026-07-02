При +32,5°C в офисе сотрудников должны отпустить домой

02 июля 2026, 12:21, ИА Амител

Жара в офисе / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Общественной палате РФ разъяснили правила работы в жару. Как рассказал РИА Новости член комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, работодатель должен отпустить сотрудников домой, если температура в помещении доходит до +32,5°C — в этом случае работу прекращают как при аварийно-опасных условиях.

Если кондиционера в помещении нет, рабочий день нужно сокращать поэтапно — согласно нормам СанПиН. Так, при температуре +28,5°C продолжительность рабочего дня уменьшают на час, при +29°C — на два часа, а при +30,5°C — уже на четыре часа. Если же в офисе или на производстве есть кондиционер, сокращать рабочее время не требуется.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае действует штормовое предупреждение: температура в ближайшие дни не будет опускаться ниже +30 градусов, а дожди не принесут прохлады. Но есть способ, как уберечься от теплового и солнечного ударов.



