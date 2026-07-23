В ожидании пассажиров. Как выглядит изнутри новый терминал барнаульского аэропорта
Скоро в Алтайском крае заработает красивый и современный аэрокомплекс
23 июля 2026, 13:22, ИА Амител
Новый терминал аэропорта в Барнауле откроют в ближайшее время. Конкретная дата начала работы комплекса пока неизвестна. Сейчас идут последние отделочные работы. Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина побывала внутри терминала и одна из первых среди жителей края оценила новые воздушные ворота Алтая.
«Много света. Много пространства наверху, непривычно. Как будто не в Барнауле», — отметила Екатерина.
Первые посетители — молодежь
Ранее в новом терминале побывали представители молодежных объединений региона, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Управление молодежной политики Алтайского края.
«Прошли полный путь пассажира нового терминала аэропорта Барнаула — еще до его официального открытия. Регистрация на рейс, получение посадочного талона, предполетный досмотр, зоны ожидания, навигация, выдача багажа. Шаг за шагом мы прошли весь маршрут именно так, как совсем скоро его будут проходить тысячи жителей и гостей Алтайского края», — отметили в управлении.
Справка
Аэропорт уже прошел итоговую проверку Ростехнадзора и получил разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию. Однако официально для пассажиров здание пока не открыли.
Стоимость работ оценивается почти в 7 млрд рублей. Проект реализуют в рамках соглашения правительства Алтайского края и холдинга "Новапорт". Площадь терминала составляет около 10 тысяч квадратных метров.
13:25:29 23-07-2026
Уже вот-вот...
13:27:07 23-07-2026
третье фото с конца ... на коленке ржавым консервным ножом вырезали элементы облицовки?
13:28:08 23-07-2026
а что - чистенько, в меру уютненько...
14:02:27 23-07-2026
Мусик (13:28:08 23-07-2026) а что - чистенько, в меру уютненько......
Бюджетненько, впрочем и мы не Сингапур или Дубай
14:08:35 23-07-2026
Гость (14:02:27 23-07-2026) Бюджетненько, впрочем и мы не Сингапур или Дубай... ой, да и не Красноярск, прямо скажем.
но ничего, нас мало но мы огого!
14:03:37 23-07-2026
на Речной вокзал похож на фото.
реч.вокзал уплыл вдаль-махнув волной на прощание..
и,, аэро"терминал, так же вскоре фьють и готово.
,, Масленница заходил, и забрал.." ©
14:19:49 23-07-2026
и снова будут самолеты за границу как и раньше?
14:51:34 23-07-2026
Гость (14:19:49 23-07-2026) и снова будут самолеты за границу как и раньше? ... конечно, Барнаул-Ташкент-Дели.
Барнаул-Бишкек-Кабул
16:11:57 23-07-2026
таки да. (14:51:34 23-07-2026) конечно, Барнаул-Ташкент-Дели.Барнаул-Бишкек-Кабул... Не.. такое не интересно(
16:54:35 23-07-2026
Гость (14:19:49 23-07-2026) и снова будут самолеты за границу как и раньше? ... Новый терминал для внутренних рейсов. НЕ для международных.
15:11:22 23-07-2026
Снаружи очень даже хорошо, а вот внутри - как будто фото из прошлого века, или это сфотографировано так?
И почему "Аэропорт Титов", а не имени Титова? Я что-то пропустил и Новапорт уже переименовало барнаульский аэропорт?
15:46:53 23-07-2026
Чето внутри места как будто мало, лавки на 60 человек по фото, а с утра там 3 московских рейса человек 500 увозят. Я в июне летал, уральские задержались (в прочим как всегда, для них это база) и на посадку их выпускали почти в одно время уже с s7, так вот после досмотра приходилось в коридоре стоять потому что в за вылета было не зайти.
16:02:38 23-07-2026
Гость (15:46:53 23-07-2026) Чето внутри места как будто мало, лавки на 60 человек по фот... В старом терминале и того меньше - лавок 20 в зале перед регистрацией. На фото именно он.
16:10:32 23-07-2026
Афиноген (16:02:38 23-07-2026) В старом терминале и того меньше - лавок 20 в зале перед рег... на фото новый терминал, потолок то посмотрите.
16:55:46 23-07-2026
Гость (16:10:32 23-07-2026) на фото новый терминал, потолок то посмотрите. ... НОВЫЙ, новый. Никто не спорит. Только это НЕ зал ожидания, а зал перед регистрацией. В старом там всего 20 лавок было.
16:09:39 23-07-2026
Гость (15:46:53 23-07-2026) Чето внутри места как будто мало, лавки на 60 человек по фот... по фото его реально мало, там расстояние между лавками минимальное, и если два человека с багажом решат посидеть то уже возникнут проблемы. На первом фото парень сидит у него коленки в соседний ряд упираются. Может это просто сиденья стоят, потом переставят, но если так останется, то такое себе удобство.
21:43:57 23-07-2026
Гость (16:09:39 23-07-2026) по фото его реально мало, там расстояние между лавками миним... Ну да старый то больше был
15:58:25 23-07-2026
Самое главное чтобы в Китай был вылет.
16:13:06 23-07-2026
Гость (15:58:25 23-07-2026) Самое главное чтобы в Китай был вылет.... В Китай не отсюда это вам обратно в старое здание)
16:22:11 23-07-2026
Гость (15:58:25 23-07-2026) Самое главное чтобы в Китай был вылет.... Этот терминал для ВНУТРЕННИХ рейсов по России.
16:42:59 23-07-2026
Мусик (16:22:11 23-07-2026) Этот терминал для ВНУТРЕННИХ рейсов по России. ... Странно, а пятилетку строили как международные авиалиниии
17:18:36 23-07-2026
Гость (16:42:59 23-07-2026) Странно, а пятилетку строили как международные авиалиниии... Пятилеток, слава бог, нет уже 35 лет. Все коммуняки повымерли.
18:22:39 23-07-2026
Акакий (17:18:36 23-07-2026) Пятилеток, слава бог, нет уже 35 лет. Все коммуняки повымерл... Так уж и все? Самые "успешные" на своих прежних местах, только окраску сменили.
19:45:46 23-07-2026
Гость (18:22:39 23-07-2026) Так уж и все? Самые "успешные" на своих прежних местах, толь... На Повсекакия намекаешь с Акакием? Да не, они теперь не в райкоме, так побухивают на пивоварском водопаде.
16:16:59 23-07-2026
на стене на фото остатки мегалитического форта Гипербореи оплавленые ядерным ударом. Этот пейзаж - это где такие руины в крае расположены???? Змеиногорск?
18:13:59 23-07-2026
Смотря на фото, зал перед регистрацией ни чем почти не отличается от существующего терминала. Места мало. В существующем терминале огромная очередь всегда. Не сработали на перспективу. Очень жаль.
23:00:54 23-07-2026
Интересно, как такси будут работать -или опять только бомбилы?
23:47:53 23-07-2026
Какое-то маленькое все внутри, куцое- ну настоящий Крыжопль.
10:00:40 24-07-2026
название - так себе выглядит...
10:27:32 24-07-2026
Гость (10:00:40 24-07-2026) название - так себе выглядит...... Тебе шашечки или ехать?