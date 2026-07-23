Скоро в Алтайском крае заработает красивый и современный аэрокомплекс

23 июля 2026, 13:22, ИА Амител

Новый терминал барнаульского аэропорта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый терминал аэропорта в Барнауле откроют в ближайшее время. Конкретная дата начала работы комплекса пока неизвестна. Сейчас идут последние отделочные работы. Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина побывала внутри терминала и одна из первых среди жителей края оценила новые воздушные ворота Алтая.

«Много света. Много пространства наверху, непривычно. Как будто не в Барнауле», — отметила Екатерина.

Первые посетители — молодежь

Ранее в новом терминале побывали представители молодежных объединений региона, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Управление молодежной политики Алтайского края.

«Прошли полный путь пассажира нового терминала аэропорта Барнаула — еще до его официального открытия. Регистрация на рейс, получение посадочного талона, предполетный досмотр, зоны ожидания, навигация, выдача багажа. Шаг за шагом мы прошли весь маршрут именно так, как совсем скоро его будут проходить тысячи жителей и гостей Алтайского края», — отметили в управлении.

Новый терминал барнаульского аэропорта / Фото: Управление молодежной политики Алтайского края

Справка



Аэропорт уже прошел итоговую проверку Ростехнадзора и получил разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию. Однако официально для пассажиров здание пока не открыли.



Стоимость работ оценивается почти в 7 млрд рублей. Проект реализуют в рамках соглашения правительства Алтайского края и холдинга "Новапорт". Площадь терминала составляет около 10 тысяч квадратных метров.