НОВОСТИТранспорт

В ожидании пассажиров. Как выглядит изнутри новый терминал барнаульского аэропорта

Скоро в Алтайском крае заработает красивый и современный аэрокомплекс

23 июля 2026, 13:22, ИА Амител

Новый терминал барнаульского аэропорта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый терминал аэропорта в Барнауле откроют в ближайшее время. Конкретная дата начала работы комплекса пока неизвестна. Сейчас идут последние отделочные работы. Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина побывала внутри терминала и одна из первых среди жителей края оценила новые воздушные ворота Алтая.

«Много света. Много пространства наверху, непривычно. Как будто не в Барнауле», — отметила Екатерина.

Первые посетители — молодежь

Ранее в новом терминале побывали представители молодежных объединений региона, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Управление молодежной политики Алтайского края.

«Прошли полный путь пассажира нового терминала аэропорта Барнаула — еще до его официального открытия. Регистрация на рейс, получение посадочного талона, предполетный досмотр, зоны ожидания, навигация, выдача багажа. Шаг за шагом мы прошли весь маршрут именно так, как совсем скоро его будут проходить тысячи жителей и гостей Алтайского края», — отметили в управлении.

Новый терминал барнаульского аэропорта / Фото: Управление молодежной политики Алтайского края

Справка

Аэропорт уже прошел итоговую проверку Ростехнадзора и получил разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию. Однако официально для пассажиров здание пока не открыли. 

Стоимость работ оценивается почти в 7 млрд рублей. Проект реализуют в рамках соглашения правительства Алтайского края и холдинга "Новапорт". Площадь терминала составляет около 10 тысяч квадратных метров.

Новый терминал барнаульского аэропорта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый терминал барнаульского аэропорта могут открыть уже в июле

На данный момент в здании, вероятно, завершают небольшие внутренние работы
НОВОСТИТранспорт
Барнаул Аэропорт строительство терминала
       

Комментарии 30

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Гость

13:25:29 23-07-2026

Уже вот-вот...

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Гость

13:27:07 23-07-2026

третье фото с конца ... на коленке ржавым консервным ножом вырезали элементы облицовки?

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Мусик

13:28:08 23-07-2026

а что - чистенько, в меру уютненько...

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Гость

14:02:27 23-07-2026

Мусик (13:28:08 23-07-2026) а что - чистенько, в меру уютненько......
Бюджетненько, впрочем и мы не Сингапур или Дубай

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Мусик

14:08:35 23-07-2026

Гость (14:02:27 23-07-2026) Бюджетненько, впрочем и мы не Сингапур или Дубай... ой, да и не Красноярск, прямо скажем.
но ничего, нас мало но мы огого!

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още( бългр.)

14:03:37 23-07-2026

на Речной вокзал похож на фото.
реч.вокзал уплыл вдаль-махнув волной на прощание..
и,, аэро"терминал, так же вскоре фьють и готово.
,, Масленница заходил, и забрал.." ©

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Гость

14:19:49 23-07-2026

и снова будут самолеты за границу как и раньше?

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таки да.

14:51:34 23-07-2026

Гость (14:19:49 23-07-2026) и снова будут самолеты за границу как и раньше? ... конечно, Барнаул-Ташкент-Дели.
Барнаул-Бишкек-Кабул

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Гость

16:11:57 23-07-2026

таки да. (14:51:34 23-07-2026) конечно, Барнаул-Ташкент-Дели.Барнаул-Бишкек-Кабул... Не.. такое не интересно(

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Гражданин

16:54:35 23-07-2026

Гость (14:19:49 23-07-2026) и снова будут самолеты за границу как и раньше? ... Новый терминал для внутренних рейсов. НЕ для международных.

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Гость

15:11:22 23-07-2026

Снаружи очень даже хорошо, а вот внутри - как будто фото из прошлого века, или это сфотографировано так?
И почему "Аэропорт Титов", а не имени Титова? Я что-то пропустил и Новапорт уже переименовало барнаульский аэропорт?

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Гость

15:46:53 23-07-2026

Чето внутри места как будто мало, лавки на 60 человек по фото, а с утра там 3 московских рейса человек 500 увозят. Я в июне летал, уральские задержались (в прочим как всегда, для них это база) и на посадку их выпускали почти в одно время уже с s7, так вот после досмотра приходилось в коридоре стоять потому что в за вылета было не зайти.

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Афиноген

16:02:38 23-07-2026

Гость (15:46:53 23-07-2026) Чето внутри места как будто мало, лавки на 60 человек по фот... В старом терминале и того меньше - лавок 20 в зале перед регистрацией. На фото именно он.

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Гость

16:10:32 23-07-2026

Афиноген (16:02:38 23-07-2026) В старом терминале и того меньше - лавок 20 в зале перед рег... на фото новый терминал, потолок то посмотрите.

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Мусик

16:55:46 23-07-2026

Гость (16:10:32 23-07-2026) на фото новый терминал, потолок то посмотрите. ... НОВЫЙ, новый. Никто не спорит. Только это НЕ зал ожидания, а зал перед регистрацией. В старом там всего 20 лавок было.

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Гость

16:09:39 23-07-2026

Гость (15:46:53 23-07-2026) Чето внутри места как будто мало, лавки на 60 человек по фот... по фото его реально мало, там расстояние между лавками минимальное, и если два человека с багажом решат посидеть то уже возникнут проблемы. На первом фото парень сидит у него коленки в соседний ряд упираются. Может это просто сиденья стоят, потом переставят, но если так останется, то такое себе удобство.

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Гость

21:43:57 23-07-2026

Гость (16:09:39 23-07-2026) по фото его реально мало, там расстояние между лавками миним... Ну да старый то больше был

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Гость

15:58:25 23-07-2026

Самое главное чтобы в Китай был вылет.

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Гость

16:13:06 23-07-2026

Гость (15:58:25 23-07-2026) Самое главное чтобы в Китай был вылет.... В Китай не отсюда это вам обратно в старое здание)

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Мусик

16:22:11 23-07-2026

Гость (15:58:25 23-07-2026) Самое главное чтобы в Китай был вылет.... Этот терминал для ВНУТРЕННИХ рейсов по России.

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Гость

16:42:59 23-07-2026

Мусик (16:22:11 23-07-2026) Этот терминал для ВНУТРЕННИХ рейсов по России. ... Странно, а пятилетку строили как международные авиалиниии

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Акакий

17:18:36 23-07-2026

Гость (16:42:59 23-07-2026) Странно, а пятилетку строили как международные авиалиниии... Пятилеток, слава бог, нет уже 35 лет. Все коммуняки повымерли.

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Гость

18:22:39 23-07-2026

Акакий (17:18:36 23-07-2026) Пятилеток, слава бог, нет уже 35 лет. Все коммуняки повымерл... Так уж и все? Самые "успешные" на своих прежних местах, только окраску сменили.

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dok_СФ

19:45:46 23-07-2026

Гость (18:22:39 23-07-2026) Так уж и все? Самые "успешные" на своих прежних местах, толь... На Повсекакия намекаешь с Акакием? Да не, они теперь не в райкоме, так побухивают на пивоварском водопаде.

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Гость

16:16:59 23-07-2026

на стене на фото остатки мегалитического форта Гипербореи оплавленые ядерным ударом. Этот пейзаж - это где такие руины в крае расположены???? Змеиногорск?

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Александр

18:13:59 23-07-2026

Смотря на фото, зал перед регистрацией ни чем почти не отличается от существующего терминала. Места мало. В существующем терминале огромная очередь всегда. Не сработали на перспективу. Очень жаль.

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Гость

23:00:54 23-07-2026

Интересно, как такси будут работать -или опять только бомбилы?

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Гость

23:47:53 23-07-2026

Какое-то маленькое все внутри, куцое- ну настоящий Крыжопль.

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Гость

10:00:40 24-07-2026

название - так себе выглядит...

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Афиноген

10:27:32 24-07-2026

Гость (10:00:40 24-07-2026) название - так себе выглядит...... Тебе шашечки или ехать?

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