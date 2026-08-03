Дипмиссия связывает теракт в московском ресторане с серией атак и предупреждает о распространении террористической угрозы в Европе

03 августа 2026, 09:39, ИА Амител

Взрыв в итальянском ресторане Balzi Rossi в Москве / Фото: стоп-кадр с видео "Известий"

По заявлению посольства РФ в Риме, взрыв в итальянском ресторане Balzi Rossi в Москве имел целью устрашение итальянцев, работающих в России. Сообщение опубликовано в Telegram‑канале дипмиссии и активно цитируется итальянскими СМИ, пишет ТАСС.

В документе подчеркивается, что организаторы теракта хотели продемонстрировать: итальянские граждане в России "тоже под прицелом" и могут в любой момент стать следующими жертвами. В посольстве также связывают этот инцидент с другими терактами — в России, Монако и иных местах — и расценивают их как признак распространения "террористической угрозы" в Европе, в том числе в Италии.

Кроме того, в дипмиссии заявили, что все, кто взаимодействует с властями Киева, финансирует их или оправдывает подобные акты, фактически становятся соучастниками преступлений.

Напомним, взрыв произошел 1 августа в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство принесла женщина. При срабатывании бомбы погибли она и еще четыре человека, 19 посетителей получили ранения.