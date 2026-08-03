В посольстве России назвали теракт в Москве актом запугивания итальянцев Киевом
Дипмиссия связывает теракт в московском ресторане с серией атак и предупреждает о распространении террористической угрозы в Европе
03 августа 2026, 09:39, ИА Амител
По заявлению посольства РФ в Риме, взрыв в итальянском ресторане Balzi Rossi в Москве имел целью устрашение итальянцев, работающих в России. Сообщение опубликовано в Telegram‑канале дипмиссии и активно цитируется итальянскими СМИ, пишет ТАСС.
В документе подчеркивается, что организаторы теракта хотели продемонстрировать: итальянские граждане в России "тоже под прицелом" и могут в любой момент стать следующими жертвами. В посольстве также связывают этот инцидент с другими терактами — в России, Монако и иных местах — и расценивают их как признак распространения "террористической угрозы" в Европе, в том числе в Италии.
Кроме того, в дипмиссии заявили, что все, кто взаимодействует с властями Киева, финансирует их или оправдывает подобные акты, фактически становятся соучастниками преступлений.
Напомним, взрыв произошел 1 августа в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство принесла женщина. При срабатывании бомбы погибли она и еще четыре человека, 19 посетителей получили ранения.
09:48:31 03-08-2026
почему дипмиссия посольства рф в риме, использует площадку, связанную с подозреваемом в терроризме человеком. и объявленным в розыск?
так понимаю,что нас совсем за блаженных держат
10:14:12 03-08-2026
Получается генерал который снял ресторан для празднования дня рождения вообще не при чём?
11:49:05 03-08-2026
Гость (10:14:12 03-08-2026) Получается генерал который снял ресторан для празднования д... а он итальянец
14:48:34 03-08-2026
гость (11:49:05 03-08-2026) а он итальянец...
Вполне возможно даже сосед Соловьева по даче )))
11:24:33 03-08-2026
Какой интересный вывод. А если бы взрыв прогремел, например, в ресторане армянской кухни, то, следовательно, цель - устрашение армян, работающих в России?
13:33:33 03-08-2026
Гость (11:24:33 03-08-2026) Какой интересный вывод. А если бы взрыв прогремел, например,... Скорее всего, любой ресторан, сливающий сведения о гостях, может быть объектом для террористов. Армянские не исключения, если что…
12:04:51 03-08-2026
Похоже, что курьершу использовали вслепую. Очень опасная профессия. Могут что угодно положить в пакет или коробку.