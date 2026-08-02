Оцепление на территории у ресторана уже сняли

02 августа 2026, 16:05, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В результате взрыва в московском ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади число погибших возросло до пяти, сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

«По информации собеседника, двое пострадавших при происшествии скончались в больнице», — пишет издание.

Оцепление вокруг здания уже снято, все следственные действия на месте трагедии завершены. Помещение ресторана повреждено поражающими элементами.

Вечером 1 августа в московском ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Неизвестная женщина пыталась пронести бомбу, но ей помешал охранник. После этого прогремел взрыв, в результате которого они оба и еще один посетитель погибли.

Раненых госпитализировали с открытыми и закрытыми черепно-мозговыми травмами, проникающими ранениями тела и конечностей, а также ожогами. Один пациент перенес клиническую смерть. Всего пострадали 19 человек. По словам очевидцев, в момент происшествия в ресторане праздновали свадьбу.