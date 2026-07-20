В Республике Алтай проведут парад катеров на Телецком озере
В течение дня жители и туристы смогут посетить мастер-классы, экскурсии, спортивные состязания и концертные площадки
20 июля 2026, 20:05, ИА Амител
На севере Телецкого озера 25 июля состоится традиционный водный праздник. Для гостей подготовили насыщенную программу с экскурсиями, спортивными соревнованиями, мастер-классами и концертом, сообщает портал "Туристка.ру".
Праздничные мероприятия развернутся в селах Артыбаш и Иогач. Старт программы намечен на 10:00.
В течение дня жители и туристы смогут посетить мастер-классы, экскурсии, спортивные состязания и концертные площадки.
Финалом праздника станет парад катеров Телецкой флотилии, который начнется в 21:00. После его завершения организаторы планируют провести праздничный салют.
20:22:54 20-07-2026
вы там только давайте не переворачивайтесь... а то взяли моду.
21:10:14 20-07-2026
зачем? зачем из озера делать черти-что? на Комо вот не бывает никаких парадов и пр., хотя им, как говорится, еще более--менее можно было бы. Но Телецкое... святое озеро... Плохая затея, и дурная примета очень для участников
23:04:44 20-07-2026
Гость (21:10:14 20-07-2026) зачем? зачем из озера делать черти-что? на Комо вот не бывае... Внесено в федеральный реестр святых мест?
23:50:59 20-07-2026
Алкашня в нетрезвом виде туристов возит и прячется от транспортного прокурора
09:04:52 21-07-2026
Туристов нет - вот и устраивают катеристы г$й-парады друг для друга, у кого катер голубее. Ибо брать ТАКИЕ ОГРОМНЫЕ деньги за получасовое катание на катере - это просто запредельное хапужничество.
11:11:31 21-07-2026
Зря Вы так!!!, были несколько раз на этом мероприятии, хорошая атмосфера, салют, бывали комики на надувных лодках (в спас жилетах), почти карнавальное шоу, многие украшают иллюминацией свои суда, не надо по себе всех мерять - жизнь и люди прекрасны!!! (не все алкаши и уроды)