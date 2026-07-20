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В Республике Алтай проведут парад катеров на Телецком озере

В течение дня жители и туристы смогут посетить мастер-классы, экскурсии, спортивные состязания и концертные площадки

20 июля 2026, 20:05, ИА Амител

Телецкое озеро / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Телецкое озеро / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На севере Телецкого озера 25 июля состоится традиционный водный праздник. Для гостей подготовили насыщенную программу с экскурсиями, спортивными соревнованиями, мастер-классами и концертом, сообщает портал "Туристка.ру".

Праздничные мероприятия развернутся в селах Артыбаш и Иогач. Старт программы намечен на 10:00.

В течение дня жители и туристы смогут посетить мастер-классы, экскурсии, спортивные состязания и концертные площадки.

Финалом праздника станет парад катеров Телецкой флотилии, который начнется в 21:00. После его завершения организаторы планируют провести праздничный салют.

вода Республика Алтай
       

Комментарии 6

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Гость

20:22:54 20-07-2026

вы там только давайте не переворачивайтесь... а то взяли моду.

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Гость

21:10:14 20-07-2026

зачем? зачем из озера делать черти-что? на Комо вот не бывает никаких парадов и пр., хотя им, как говорится, еще более--менее можно было бы. Но Телецкое... святое озеро... Плохая затея, и дурная примета очень для участников

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Musik

23:04:44 20-07-2026

Гость (21:10:14 20-07-2026) зачем? зачем из озера делать черти-что? на Комо вот не бывае... Внесено в федеральный реестр святых мест?

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Гость

23:50:59 20-07-2026

Алкашня в нетрезвом виде туристов возит и прячется от транспортного прокурора

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Гость

09:04:52 21-07-2026

Туристов нет - вот и устраивают катеристы г$й-парады друг для друга, у кого катер голубее. Ибо брать ТАКИЕ ОГРОМНЫЕ деньги за получасовое катание на катере - это просто запредельное хапужничество.

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медведь-шатун

11:11:31 21-07-2026

Зря Вы так!!!, были несколько раз на этом мероприятии, хорошая атмосфера, салют, бывали комики на надувных лодках (в спас жилетах), почти карнавальное шоу, многие украшают иллюминацией свои суда, не надо по себе всех мерять - жизнь и люди прекрасны!!! (не все алкаши и уроды)

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