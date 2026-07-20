В Республике Алтай проведут парад катеров на Телецком озере

В течение дня жители и туристы смогут посетить мастер-классы, экскурсии, спортивные состязания и концертные площадки

20 июля 2026, 20:05, ИА Амител

Телецкое озеро / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На севере Телецкого озера 25 июля состоится традиционный водный праздник. Для гостей подготовили насыщенную программу с экскурсиями, спортивными соревнованиями, мастер-классами и концертом, сообщает портал "Туристка.ру".

Праздничные мероприятия развернутся в селах Артыбаш и Иогач. Старт программы намечен на 10:00.

В течение дня жители и туристы смогут посетить мастер-классы, экскурсии, спортивные состязания и концертные площадки.

Финалом праздника станет парад катеров Телецкой флотилии, который начнется в 21:00. После его завершения организаторы планируют провести праздничный салют.