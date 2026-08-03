Коммерческое использование госсимволики нередко носит неуважительный характер и способно обесценивать их статус

03 августа 2026, 22:15, ИА Амител

Госсимволика / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Председатель общественного центра "Иван Чай" Элина Жгутова в беседе с "Абзацем" призвала приравнять продажу бытовых предметов с государственной символикой к незаконной торговле. Она предложила штрафовать нарушителей и изымать у них продукцию.

Жгутова считает, что нанесение государственных и религиозных символов на товары повседневного спроса должно быть запрещено.

«Здесь должна быть монополия у Церкви за нанесение религиозных изображений на предметы, а у государства — за использование госсимволики. Ну или если речь все же идет о радикальных мерах, то официально запретить наносить их на предметы бытового использования, то есть всего, что будет потом утилизировано не должным образом. Пусть это квалифицируется как незаконная, нелицензионная торговля: выпустил производитель что-то с крестом или гербом — и его штрафуют. Чтобы торговая сеть, частники-продавцы и производители не имели права на то, чтобы такой товар вообще в продажу поступал, плюс изымать продукцию», — объяснила Жгутова.

В качестве примера она привела ответственность за продажу контрафактных товаров. За это правонарушение предусмотрены штрафы: для граждан — двукратная стоимость товара, но не менее 10 тысяч рублей; для должностных лиц — утроенная стоимость, но не менее 50 тысяч; для юридических лиц — пятикратная стоимость, но не менее 100 тысяч. Кроме того, во всех случаях предусмотрена конфискация продукции.

Ранее сообщалось, что в России вводят штрафы для УК за препятствование работе операторов связи.