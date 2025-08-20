"Из жиров — только соль". Как будут выживать россияне при постоянном росте цен на продукты

Наценка на товары первой необходимости в торговых сетях Алтайского края достигает 200%

20 августа 2025, 06:15, ИА Амител

Корзина с продуктами / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

2024 год прожили с повышением цен на продукты от 50 до 100%. Но ценники в магазинах продолжают пугать потребителей постоянным увеличением. Неужели в 2026 году страна вернется к системе: "Бедным – талоны, остальным – диета"? При этом Центробанк и чиновники от экономики прогнозируют среднегодовую инфляцию по итогам 2025 года в 10%. И цены будут только расти, предупреждают экономисты.

Среднее арифметическое?

На днях можно было порадоваться новости о том, что к середине сентября сладкий перец, баклажаны и кабачки в российских магазинах подешевеют на 25–35%, картофель и лук – на 20–25%. Таким прогнозом поделился с Gazeta.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. И Росстат тут же с оптимизмом сообщил, что в июле 2025 года годовая инфляция в России замедлилась до 8,79%. Месяцем ранее показатель находился на уровне 9,40%.

Только вот поводов для оптимизма нет, ведь за прошлый год те же "подешевевшие" в июле 2025-го овощи показали повышение стоимости до 100%. Так, например, в популярной в Сибири торговой сети картофель, предлагавшийся с апреля по июнь по 99,90 рубля за килограмм, в августе стал стоить в пределах 50–60 рублей. И это в стране, где земель, чтобы выращивать все от зерновых до овощей, фруктов и ягод, – только паши, сажай и ухаживай. И радуйся.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил:

«Методика расчета официальной инфляции использует усредненную потребительскую корзину, которая может существенно отличаться от реальных трат большинства россиян».

Эксперт уточнил, что особенно заметна разница для тех, кто тратит большую часть доходов на продукты питания и товары первой необходимости – цены на них растут быстрее общего уровня инфляции.

И правда – вспомните задачку по арифметике для младших классов школы: у Васи два яблока, а у Маши – восемь, по сколько в среднем яблок у Васи и Маши, вместе взятых? Да-да – в среднем у них по пять яблок. Только Вася, со своими двумя яблоками, не в состоянии купить пять – денег просто нет у Васи на пять яблок.



Вот и складывается впечатление, что показатели инфляции в годовом выражении считают по чекам "обеспеченной Маши". А что взять с Васи? Его чек ведь не растет – он покупает все меньше и меньше. Меньше не в денежном выражении, меньше – в наименованиях продуктов, когда сильно подорожавшие исчезают из его меню. Фактически на тот же хлеб, молоко, яйца, крупы, овощи Вася стал тратить на 10–20% больше (вот вам и среднегодовая инфляция). А то, что Вася давно все реже и реже покупает мясо, сыр, хорошие колбасы, качественные фрукты и сладости – так это статистика, это не страшно.

Тройные наценки?

Народные избранники такую картину, когда нужно, видят. На состоявшейся 5 августа пресс-конференции алтайского отделения партии "Справедливая Россия – За правду" о проблемах подорожания "всего и везде" рассуждала депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Людмила Суслова. Народный избранник тоже заметила, что цены растут регулярно почти на все товары и услуги. Наценка на товары первой необходимости в торговых сетях края составляет от 100 до 200%. Жизнь граждан становится все более трудной, и им все чаще приходится искать способ сэкономить. По словам Людмилы Сусловой, около 70% обращений в партию связаны именно с ростом цен и тарифов.

В высказываниях депутата важен такой момент: наценка торговых сетей составляет до 200%. Поясним: если наценка 100% – то цена продукта возрастает вдвое (плюс еще одна цена к "поставщику"), а если 200% – то вы, по правилам математики, отдадите уже три цены (плюс две цены) от той, по которой товар привез в магазин поставщик. В конце концов, об этом заявила депутат.

Если верить расследованиям от блогеров, то вот что пишет один из телеграм-каналов по поводу роста цен на "молочку" на Алтае. С начала 2025 года в "молочной житнице" Сибири стоимость литра молока в магазинах выросла на 25%, а цена на сливочное масло приблизилось к отметке 1300 рублей за 1 кг. Приводит канал и свои цифры:

молоко – 104 руб/л (рост на 18% за год);

сливочное масло – 1295 руб/кг (+22%);

творог – 463,85 руб/кг (+15%).

В региональном Минсельхозе объясняют это удорожанием производства, но проблема глубже. Это и подорожание – тоже постоянное – бензина и дизельного топлива, логистика от удаленных ферм Алтайского края, оборудование для ферм (пока импортное, подорожавшее через параллельный импорт), а также сокращение поголовья скота.

Просрочки по кредитам

И вновь на повестке – Центробанк. За январь – май 2025 года предприятия малого и среднего бизнеса получили кредитов почти на 6 триллионов рублей – это на четверть меньше, чем годом ранее. Но при этом при значительном снижении суммы кредитов долг предпринимателей вырос на 9% – примерно до 16 триллионов, а просрочка по платежам увеличилась и того существеннее – на 14%, до 766 миллиардов рублей.

Основная причина роста просрочек – высокая ключевая ставка ЦБ. Об этом сказал председатель комитета "Опоры России" по финансовым рынкам Павел Самиев. С июля 2024-го по июнь 2025-го она увеличилась с 16 до 21%. Даже при нынешних 18% банки прибавляют к ней 5–7%, и ставка для заемщиков достигает 23–25% (ранее доходила даже до 30%). Окупить такой кредит способны лишь немногие компании, поэтому те, кто мог обойтись без займов, отказались от них и заморозили развитие бизнеса.

И ладно бы, если предприниматели не стали брать кредиты. Кабала "постучалась" опять же от банкиров страны. И тяжело пришлось предпринимателям с уже оформленными кредитами. Банк ведь своего не упустит: в большинстве договоров предусмотрено право банка повышать ставку при изменении ключевой. В итоге ссуды, взятые под 10–15% годовых, подорожали до 25–30%, что оказалось неподъемным для многих компаний.

Повышение ключевой ставки особенно ударило по сельскому хозяйству, где объем просрочек вырос почти на 70%(!), объяснил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.

"Срезать жир"

Подкожную жировую прослойку россиян уже не впервые "срезают". В советские времена была в ходу "оптимистичная" поговорка, ответ на вопрос:

– Привет! Как живешь?

– Нормально! Из жиров в холодильнике – только соль!

А если серьезно, то речь сейчас не о потребителях. Профессор экономики Юрий Ляндау при ответе одному из СМИ высказал убеждение, что в нынешних условиях власти должны "срезать жир" у продуктовых сетей:

«Действия Центрального банка с высокой ключевой ставкой активно поддерживают торговые сети, которые делают огромные наценки на продукты питания. Ну вот пример: якобы не хватает картофеля, стали закупать иностранный. Вопрос, а почему, когда был переурожай, нельзя было сделать запасы? А ведь дальше что происходит: торговые сети ставят высокие цены на закупаемый иностранный картофель, а потом подгоняют под эти цифры цены на отечественный картофель. А мы дальше удивляемся, почему такие дорогие продукты? А ведь за экономией на продуктах скрывается еще одна огромная проблема, уже не чисто экономическая. Дешевые продукты низкого качества, что негативно влияет на здоровье людей. Нужно формировать систему государственного регулирования торговых наценок торговых сетей на продукты отечественного производства. Иначе рост цен так и продолжится».

И, да – рост цен продолжится, утешить нечем. Потому что если не решить проблемы, о которых сказал профессор, то к ним добавятся вполне себе правила экономики.

Курс рубля и осенне-зимний сезон. На всю жизнь не запасешься

По мере окончания сезонного (летнего) эффекта, потенциального ослабления курса рубля в сентябре – октябре потребительская инфляция вновь станет расти, предупреждает начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики УК "РСХБ Управление Активами" Павел Паевский.

Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов, в свою очередь, так видит ближайшее будущее:

«Производители могут повысить цены после урожая или неурожая. А после подорожания одной категории товаров ретейлеры потихонечку пробивают восприимчивость целевой аудитории и поднимают стоимость других. Все прекрасно понимают, что провалы в продажах января и февраля нужно чем-то компенсировать».

Из опыта прошлых лет уже стало правилом, что чаще всего в сентябре сначала растут цены на мясо и птицу, масло, куриные яйца, крупы и макароны. Сахар нужен не только к чаю, он ведь и сырье для многих продуктов, в том числе хлеба (как соль и мука – в этот же список). Непонятно, почему прогнозируют повышение цен на бытовую химию и средства гигиены – почти все импортные бренды давно стали уже "кириллицей", и из-за границы их возить не нужно, и на полях выращивать по весне-лету – тоже.

И что из этого можно закупить на "веки вечные"? Если только "консервы-соль-сахар-спички". А что потом со всем этим делать?

Понятно и другое. Пока страна воюет с неонацистами на территории некогда братского государства – легко не будет. Понять бы этот факт уже и торговым сетям с их – нередко – неадекватными наценками.