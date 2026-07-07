В корзине не учтены расходы на лекарства, школьные принадлежности или сезонную одежду

07 июля 2026, 12:33, ИА Амител

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В июне потребительская корзина россиян стоила 8992 рубля. С начала года ее цена выросла на 4,86%, а по сравнению с маем — на 0,71%. Такие данные предоставили аналитики финансовых платформ "Еврокредит.ру" и "Выберу.ру" изданию "Газета.ru".

«Во втором квартале динамика роста продуктового индекса была менее выраженной, чем в начале года. Это связано с сезонным снижением цен на некоторые овощи и стабилизацией стоимости товаров повседневного спроса. Однако цены на отдельные виды мяса и фруктов продолжали расти, компенсируя удешевление сезонных овощей», — подчеркнули аналитики.

Они также отметили, что в первом полугодии структура изменения стоимости потребительской корзины выглядела следующим образом: овощи и фрукты составили около 38% общего прироста, мясо и птица — 24%, молочные продукты — 15%, хлеб и крупы — 10%, рыба и морепродукты — 8%, а оставшиеся 5% пришлись на сахар, масла, специи и другие продукты.

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