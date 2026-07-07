Аналитики назвали стоимость потребительской корзины россиян
В корзине не учтены расходы на лекарства, школьные принадлежности или сезонную одежду
07 июля 2026, 12:33, ИА Амител
В июне потребительская корзина россиян стоила 8992 рубля. С начала года ее цена выросла на 4,86%, а по сравнению с маем — на 0,71%. Такие данные предоставили аналитики финансовых платформ "Еврокредит.ру" и "Выберу.ру" изданию "Газета.ru".
«Во втором квартале динамика роста продуктового индекса была менее выраженной, чем в начале года. Это связано с сезонным снижением цен на некоторые овощи и стабилизацией стоимости товаров повседневного спроса. Однако цены на отдельные виды мяса и фруктов продолжали расти, компенсируя удешевление сезонных овощей», — подчеркнули аналитики.
Они также отметили, что в первом полугодии структура изменения стоимости потребительской корзины выглядела следующим образом: овощи и фрукты составили около 38% общего прироста, мясо и птица — 24%, молочные продукты — 15%, хлеб и крупы — 10%, рыба и морепродукты — 8%, а оставшиеся 5% пришлись на сахар, масла, специи и другие продукты.
Ранее в России назвали причины роста цен на красную рыбу. Из-за удорожания россияне начнут чаще выбирать более доступные виды рыбы.
12:37:31 07-07-2026
К чему это вообще сейчас? седня-завтра ценники из за топлива скаканут, и вся эта бессмысленная аналитика коту под хвост
12:39:26 07-07-2026
аналитики откуда? фцион, цб, росстат?
12:50:41 07-07-2026
"В корзине не учтены расходы на лекарства, школьные принадлежности или сезонную одежду"------------ Жаркое лето! Какие школьные принадлежности сезонная одежда - простые китайские трусы.
13:36:22 07-07-2026
Есть два состояния - есть деньги/нет денег.
Корзина это пропаганда обьясняющая что ты много жрёшь и плохо работаешь