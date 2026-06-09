В России создадут вакцины против агрессивной опухоли мозга

В 2026 году могут одобрить "Глиопепт" и "Глиорну"

09 июня 2026, 15:44, ИА Амител

Медучреждения обеспечены необходимым количеством вакцины / Фото: из архива amic.ru

В 2026 году в России могут появиться первые вакцины против глиобластомы — одного из наиболее опасных видов опухоли мозга. Об этом в интервью РИА Новости сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Специалист уточнила, что в текущем году ожидается получение разрешения на применение пептидной онковакцины "Глиопепт". К концу 2026‑го планируется также одобрить мРНК‑вакцину против этого заболевания — "Глиорна".

Напомним, в ноябре Федеральное медико‑биологическое агентство информировало о завершающей стадии доклинических исследований вакцин против глиобластомы.

Глиобластома развивается вследствие бесконтрольного деления глий — вспомогательных клеток, окружающих нейроны. Из‑за агрессивного течения и сложности лечения эта опухоль представляет серьезную угрозу для жизни пациента. Ранее сообщалось, что в России появятся три цеха по выпуску онковакцин.