Запуск новых мощностей поможет ускорить внедрение передовых методов лечения рака и сократить время ожидания терапии

03 июня 2026, 14:48, ИА Амител

Онковакцины / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В прошлом году Александр Гинцбург, возглавляющий Центр имени Н.Ф. Гамалеи и являющийся академиком РАН, говорил о сложностях, связанных с закупкой иностранных реактивов для разработки персонализированной онкологической вакцины. Он также анонсировал планы по строительству дополнительного производственного комплекса для изготовления отечественных компонентов. Эти планы начали реализовываться, отметил Гинцбург в разговоре с "Газетой.ru" перед Петербургским международным экономическим форумом.

«Помимо цеха для синтеза вакцины, планируется построить еще три дополнительных объекта. Второй цех будет предназначен для производства ферментов, третий — липидов, а четвертый — нуклеотидов. Второй цех уже готов и представляет собой масштабное сооружение, вдвое превышающее по размерам основное производство. Он расположен в непосредственной близости от первого цеха и готов к эксплуатации. Фундамент третьего цеха заложен, и в ближайшее время начнутся строительные работы, хотя оборудование пока не закуплено. Четвертый цех пока существует только в виде проекта», — заявил он.

На текущий момент реактивы для синтеза вакцины "Неоонковак" закупаются за границей, и их стоимость продолжает увеличиваться. Гинцбург считает, что строительство новых цехов позволит решить эту проблему.

Ранее онколог предупредил об особой опасности ультрафиолета для пожилых людей.