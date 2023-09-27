В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для приема в вузы на 2024 год

Меньше всего баллов потребуется набрать по иностранному языку

27 сентября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для приема в вузы в 2024 году. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, по русскому языку необходимо будет набрать 40 баллов, по математике – 39, по истории – 35, по иностранному языку – 30, а по обществознанию – 45.

Полный список предметов – в таблице ниже:

Ранее Минобрнауки предложило со следующего учебного года отказаться от необходимости приносить бумажные оригиналы документов при зачислении в вуз. Такая мера облегчит поступление в иногородние университеты и снизит физическую нагрузку на высшие учебные заведения, считают в ведомстве.