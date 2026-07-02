В России за 200 баллов на ЕГЭ выпускники получат красивые номера

Оформить номер с комбинацией "555" можно через Yota и "МегаФон"

02 июля 2026, 11:55, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Минпросвещения РФ запустило специальную акцию для высокобалльных выпускников. Школьники, набравшие 200 баллов по любым двум предметам на ЕГЭ, смогут получить мобильный номер с комбинацией "555". Акция продлится весь 2026 год, пишет РИА Новости.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, такие результаты — не просто цифры в аттестате, а свидетельство того, что молодежь готова к серьезным вызовам и способна добиваться больших успехов. Министр также рассказал о предварительных итогах ЕГЭ‑2026: 200 баллов набрали 933 выпускника, 300 баллов — 76 человек, 400 баллов — восемь участников, а максимальный результат в 500 баллов показал один выпускник.

Получить особый номер смогут только абоненты младше 20 лет. Оформить SIM‑карту с комбинацией "555" можно в объединенной розничной сети "МегаФона" и Yota. Если человек уже является абонентом, ему не нужно идти в салон: достаточно зайти в личный кабинет или обратиться в службу поддержки и подтвердить свои баллы — специалисты помогут подобрать подходящий номер.