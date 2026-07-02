Рост интереса связан с динамикой цен на традиционные виды топлива и экономической выгодой эксплуатации авто на газе

02 июля 2026, 17:10, ИА Амител

ГБО / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Российские автомобилисты все чаще выбирают газовое топливо, сообщают "Известия".

«За последние два месяца спрос на оборудование для автомобилей на газу вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По статистике ГИБДД, на начало 2026 года в стране зарегистрировано более 2,3 миллиона машин на природном газе, что составляет около 3,4% от общего числа транспортных средств», — пишет издание.

Министерство энергетики сообщает, что официальные сервисные центры испытывают высокую нагрузку. Условия в мастерских сильно отличаются: в "Гарант-Газе" установка системы стоит 53 тысячи рублей, а оформление документов — еще 20 тысяч. Записываться можно только на осень, а китайские машины не обслуживают.

В "РусГазе" установка обойдется в 58 тысяч рублей, запись открыта до 20 июля, и автомобиль будет готов уже через день. В "ГБО Газ Сервисе" установку можно сделать при частичной предоплате и в ближайшее время, стоимость зависит от типа оборудования и варьируется от 80 до 90 тысяч рублей.

Эксперты подчеркивают, что, помимо нехватки комплектующих и загруженности мастерских, водителям нужно учитывать расходы на оформление документов и ограничения совместимости ГБО с новыми моделями автомобилей.

Ранее сообщалось, что в России водители такси стали чаще уходить с линии из-за роста расходов на топливо.