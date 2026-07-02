В России зафиксирован рекордный спрос на ГБО
Рост интереса связан с динамикой цен на традиционные виды топлива и экономической выгодой эксплуатации авто на газе
02 июля 2026, 17:10, ИА Амител
Российские автомобилисты все чаще выбирают газовое топливо, сообщают "Известия".
«За последние два месяца спрос на оборудование для автомобилей на газу вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По статистике ГИБДД, на начало 2026 года в стране зарегистрировано более 2,3 миллиона машин на природном газе, что составляет около 3,4% от общего числа транспортных средств», — пишет издание.
Министерство энергетики сообщает, что официальные сервисные центры испытывают высокую нагрузку. Условия в мастерских сильно отличаются: в "Гарант-Газе" установка системы стоит 53 тысячи рублей, а оформление документов — еще 20 тысяч. Записываться можно только на осень, а китайские машины не обслуживают.
В "РусГазе" установка обойдется в 58 тысяч рублей, запись открыта до 20 июля, и автомобиль будет готов уже через день. В "ГБО Газ Сервисе" установку можно сделать при частичной предоплате и в ближайшее время, стоимость зависит от типа оборудования и варьируется от 80 до 90 тысяч рублей.
Эксперты подчеркивают, что, помимо нехватки комплектующих и загруженности мастерских, водителям нужно учитывать расходы на оформление документов и ограничения совместимости ГБО с новыми моделями автомобилей.
Ранее сообщалось, что в России водители такси стали чаще уходить с линии из-за роста расходов на топливо.
17:28:35 02-07-2026
надо все вовремя делать. теперь уже поздно с газом
а про электромобили типа еще никто не догадался?
18:15:41 02-07-2026
Гость (17:28:35 02-07-2026) надо все вовремя делать. теперь уже поздно с газома про ... Да их тупо нету, непопулярно у нас
21:21:04 02-07-2026
Гость (17:28:35 02-07-2026) надо все вовремя делать. теперь уже поздно с газома про ... не поздно, но в том плане, что очереди и оч высокая стоимость стала
09:11:57 03-07-2026
Автор походу немного не разбирается в теме. 58 скорее стоит оборудование для пропан-бутана, а вот на природный газ (да-да, тот самый трубопроводный) цены давно уже 100+ и заправки на весь регион всего 2.
09:58:35 03-07-2026
Когда обломки упадут на газодобывайку и газопереработку - как запоют новоявленные владельцы ГБО?