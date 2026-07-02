Wildberries повысит комиссии для селлеров с 7 июля из-за удорожания топлива

Рост логистических издержек вынуждает площадку менять тарифы

02 июля 2026, 12:56, ИА Амител

Пункт Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С 7 июля Wildberries меняет условия работы с продавцами — маркетплейс повышает комиссии для селлеров. Об этом говорится в обновленной оферте площадки. Партнеры получили официальное уведомление, сообщает "Коммерсантъ". В компании объясняют решение текущей экономической ситуацией — в частности, существенным ростом цен на топливо и, как следствие, увеличением логистических расходов.

При этом в пресс‑службе Wildberries подчеркнули, что изменения дифференцированы. Так, по некоторым товарным категориям комиссии, напротив, снизят, а по ряду сегментов оставят на прежнем уровне. Такой подход, по словам представителей площадки, позволяет учитывать специфику разных товарных ниш и конъюнктуру рынка.

«По данным сервиса Wildbox, наиболее заметно комиссии вырастут для продавцов, которые используют маркетплейс как витрину и организуют доставку силами курьеров либо через самовывоз. Для этой модели сборы увеличатся на 20 процентных пунктов. Для селлеров, продающих товары со своего склада, комиссии поднимутся на 6%, а для тех, кто хранит продукцию на складе Wildberries, — на 5%», — говорится в публикации.

Эксперты указывают на негативные последствия такого шага для продавцов. Гендиректор сервиса "МойСклад" Аскар Рахимбердиев отмечает, что повышение тарифов на платформах напрямую снижает прибыль селлеров — в основном это представители малого и среднего бизнеса. В конечном счете дополнительные издержки, по его мнению, будут переложены на покупателей. По оценке Wildbox, из‑за роста комиссий цены могут вырасти почти на 90% товаров, представленных на площадке.

Есть риск и оттока продавцов с маркетплейса. Как поясняет Рахимбердиев, сегодня комиссии площадок в среднем достигают 25–40% от выручки, а с учетом логистики, хранения, рекламы и возвратов — до 50–70%.

При этом за последние три года стоимость логистических услуг у крупнейших маркетплейсов выросла на 33–89%, а сами комиссии — на 58–63%, сообщили в Ассоциации представителей электронной торговли.

Логистика — одна из самых затратных статей для маркетплейсов, а стоимость топлива напрямую влияет на цену доставки, особенно с учетом разветвленной сети фулфилментов, сортировочных центров и пунктов выдачи, объясняет гендиректор "Infoline‑аналитики" Михаил Бурмистров.

Вместе с тем, по его мнению, пока рано говорить о масштабном влиянии топливного фактора на рынок электронной коммерции: крупные площадки обычно заранее подстраивают процессы под изменения рыночной ситуации, чтобы не допускать резких скачков расходов для продавцов и не перекладывать их целиком на потребителей.