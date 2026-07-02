Wildberries повысит комиссии для селлеров с 7 июля из-за удорожания топлива
Рост логистических издержек вынуждает площадку менять тарифы
02 июля 2026, 12:56, ИА Амител
С 7 июля Wildberries меняет условия работы с продавцами — маркетплейс повышает комиссии для селлеров. Об этом говорится в обновленной оферте площадки. Партнеры получили официальное уведомление, сообщает "Коммерсантъ". В компании объясняют решение текущей экономической ситуацией — в частности, существенным ростом цен на топливо и, как следствие, увеличением логистических расходов.
При этом в пресс‑службе Wildberries подчеркнули, что изменения дифференцированы. Так, по некоторым товарным категориям комиссии, напротив, снизят, а по ряду сегментов оставят на прежнем уровне. Такой подход, по словам представителей площадки, позволяет учитывать специфику разных товарных ниш и конъюнктуру рынка.
«По данным сервиса Wildbox, наиболее заметно комиссии вырастут для продавцов, которые используют маркетплейс как витрину и организуют доставку силами курьеров либо через самовывоз. Для этой модели сборы увеличатся на 20 процентных пунктов. Для селлеров, продающих товары со своего склада, комиссии поднимутся на 6%, а для тех, кто хранит продукцию на складе Wildberries, — на 5%», — говорится в публикации.
Эксперты указывают на негативные последствия такого шага для продавцов. Гендиректор сервиса "МойСклад" Аскар Рахимбердиев отмечает, что повышение тарифов на платформах напрямую снижает прибыль селлеров — в основном это представители малого и среднего бизнеса. В конечном счете дополнительные издержки, по его мнению, будут переложены на покупателей. По оценке Wildbox, из‑за роста комиссий цены могут вырасти почти на 90% товаров, представленных на площадке.
Есть риск и оттока продавцов с маркетплейса. Как поясняет Рахимбердиев, сегодня комиссии площадок в среднем достигают 25–40% от выручки, а с учетом логистики, хранения, рекламы и возвратов — до 50–70%.
При этом за последние три года стоимость логистических услуг у крупнейших маркетплейсов выросла на 33–89%, а сами комиссии — на 58–63%, сообщили в Ассоциации представителей электронной торговли.
Логистика — одна из самых затратных статей для маркетплейсов, а стоимость топлива напрямую влияет на цену доставки, особенно с учетом разветвленной сети фулфилментов, сортировочных центров и пунктов выдачи, объясняет гендиректор "Infoline‑аналитики" Михаил Бурмистров.
Вместе с тем, по его мнению, пока рано говорить о масштабном влиянии топливного фактора на рынок электронной коммерции: крупные площадки обычно заранее подстраивают процессы под изменения рыночной ситуации, чтобы не допускать резких скачков расходов для продавцов и не перекладывать их целиком на потребителей.
13:23:01 02-07-2026
комиссию подняли на 9% почти на все категории. Продавцы поднимают цены в среднем на 15%. И это, чтобы выйти в ноль. Если ВБ также поднимет скидку постоянного покупателя (СПП), то цены останутся на прежнем уровне. Но ситуация тревожная
13:32:10 02-07-2026
Вся прибыль с торговли сконцентрировалась в руках маркетплейсов.
Встречайте новых триллионеров. Бакальчук и, прибравшие к рукам WB, ее загорелые кавказцы.
Все остальные на грани выживания.
13:36:45 02-07-2026
В Грузию пойдет комиссия, Мирзоянам, новым совладельцам WB.
"Интересное" прошлое у ребят, в сети суды с ними по невозврату больших кредитов и банкротству.
21:23:31 02-07-2026
нельзя по-русски то написать слово в заголовке, что такой селиры?!
23:33:09 02-07-2026
Розница обычная уже в тренде. При средних комиссиях в 50% маркетплейсы слегка обнаглели. А там еще и доставки и возвраты отдельно сверху, и ведь они тоже сильно дорогие стали. Любой писк сканера в пвз тоже стоит денег.