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В России захотели запретить эзотерикам использовать кофейные зерна для гаданий

В Госдуму с такой инициативой обратился поставщик кофе

20 мая 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: pariwat pannium / unsplash.com
Фото: pariwat pannium / unsplash.com

Глава компании по продаже японского кофе Montaro Виктор Жулин попросил Госдуму запретить эзотерикам использовать кофейные зерна для своих ритуалов. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

По словам бизнесмена, в филиале фирмы на Дальнем Востоке многие покупатели начали ассоциировать компанию с эзотерическими практиками из-за схожести названия бренда с картами таро. В итоге люди стали "троллить" сотрудников компании, а напитку бренда – приписывать мистические свойства.

Предприниматель признался, что в компании уже устали от этого. 

Он отправил письмо на имя председателя Госдумы с просьбой внести поправки в законодательство для защиты кофе от использования "всякими проходимцами и аферистами для зарабатывания денег и обмана наших граждан".

В апреле депутат Госдумы с Алтая Нина Останина назвала 38 видов "шарлатанов", чью рекламу нужно запретить. В списке в том числе оказались астрологи, ведьмы, маги, тарологи и нумерологи.

бизнес инициативы

Комментарии 10

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Гость

09:37:50 20-05-2025

На кофейной гуще еще можно гадать?

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Musik

09:59:32 20-05-2025

Гость (09:37:50 20-05-2025) На кофейной гуще еще можно гадать?... вот я когда кофе пью, в чашке на дне образуестя только фигура в форме полупопий.
это что-то значит?

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ВВП

10:08:16 20-05-2025

Гость (09:37:50 20-05-2025) На кофейной гуще еще можно гадать?... На куриное помете вернее предсказания будушего. ))

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Гость

09:42:10 20-05-2025

поставщика видно гадалка нахлобучила ))

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Musik

09:45:20 20-05-2025

согласен, на бычачьей лопатке лучше.
скушал бычка - погадал - и хорошо на душе...

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Кхм...

09:57:46 20-05-2025

Там, похоже, у предпринимателя баки загремели...

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ВВП

10:09:28 20-05-2025

Кхм... (09:57:46 20-05-2025) Там, похоже, у предпринимателя баки загремели...... предсканое не сбылось, обиделся

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Гость

10:49:15 20-05-2025

Давно уже все на кунжут перешли, опомнились

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Гость

10:50:20 20-05-2025

Надо запретить вообще всех мракобесов

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Олег

14:33:07 20-05-2025

А ещё надо запретить использование непонятных языков.

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