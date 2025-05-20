В России захотели запретить эзотерикам использовать кофейные зерна для гаданий
В Госдуму с такой инициативой обратился поставщик кофе
20 мая 2025, 09:30, ИА Амител
Глава компании по продаже японского кофе Montaro Виктор Жулин попросил Госдуму запретить эзотерикам использовать кофейные зерна для своих ритуалов. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".
По словам бизнесмена, в филиале фирмы на Дальнем Востоке многие покупатели начали ассоциировать компанию с эзотерическими практиками из-за схожести названия бренда с картами таро. В итоге люди стали "троллить" сотрудников компании, а напитку бренда – приписывать мистические свойства.
Предприниматель признался, что в компании уже устали от этого.
Он отправил письмо на имя председателя Госдумы с просьбой внести поправки в законодательство для защиты кофе от использования "всякими проходимцами и аферистами для зарабатывания денег и обмана наших граждан".
В апреле депутат Госдумы с Алтая Нина Останина назвала 38 видов "шарлатанов", чью рекламу нужно запретить. В списке в том числе оказались астрологи, ведьмы, маги, тарологи и нумерологи.
09:37:50 20-05-2025
На кофейной гуще еще можно гадать?
09:59:32 20-05-2025
Гость (09:37:50 20-05-2025) На кофейной гуще еще можно гадать?... вот я когда кофе пью, в чашке на дне образуестя только фигура в форме полупопий.
это что-то значит?
10:08:16 20-05-2025
Гость (09:37:50 20-05-2025) На кофейной гуще еще можно гадать?... На куриное помете вернее предсказания будушего. ))
09:42:10 20-05-2025
поставщика видно гадалка нахлобучила ))
09:45:20 20-05-2025
согласен, на бычачьей лопатке лучше.
скушал бычка - погадал - и хорошо на душе...
09:57:46 20-05-2025
Там, похоже, у предпринимателя баки загремели...
10:09:28 20-05-2025
Кхм... (09:57:46 20-05-2025) Там, похоже, у предпринимателя баки загремели...... предсканое не сбылось, обиделся
10:49:15 20-05-2025
Давно уже все на кунжут перешли, опомнились
10:50:20 20-05-2025
Надо запретить вообще всех мракобесов
14:33:07 20-05-2025
А ещё надо запретить использование непонятных языков.