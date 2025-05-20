В России захотели запретить эзотерикам использовать кофейные зерна для гаданий

В Госдуму с такой инициативой обратился поставщик кофе

20 мая 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: pariwat pannium / unsplash.com

Глава компании по продаже японского кофе Montaro Виктор Жулин попросил Госдуму запретить эзотерикам использовать кофейные зерна для своих ритуалов. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

По словам бизнесмена, в филиале фирмы на Дальнем Востоке многие покупатели начали ассоциировать компанию с эзотерическими практиками из-за схожести названия бренда с картами таро. В итоге люди стали "троллить" сотрудников компании, а напитку бренда – приписывать мистические свойства.

Предприниматель признался, что в компании уже устали от этого.

Он отправил письмо на имя председателя Госдумы с просьбой внести поправки в законодательство для защиты кофе от использования "всякими проходимцами и аферистами для зарабатывания денег и обмана наших граждан".

В апреле депутат Госдумы с Алтая Нина Останина назвала 38 видов "шарлатанов", чью рекламу нужно запретить. В списке в том числе оказались астрологи, ведьмы, маги, тарологи и нумерологи.