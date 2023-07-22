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В Санкт-Петербурге родился еще один Владимир Путин

Его мать хочет, чтобы он рос лидером и победителем по жизни

22 июля 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Санкт-Петербурге родился мальчик, имя и фамилия которого совпадают с именем и фамилией президента России. Об этом сообщает городской комитет по здравоохранению в своем Telegram-канале.

"10 июля  2023 года в родильном доме № 10 на свет появился Володя Путин. Его мама Виктория рассказала, что так зовут дедушку новорожденного: он тоже Владимир и однофамилец президента России Владимира Путина", – заявили в ведомстве.

Мама ребенка отметила, что человек с этим именем призван приводить людей к порядку и согласию. Она считает, что он принес с собой в мир мудрость, тепло и любовь. Женщина хочет, чтобы он рос лидером и победителем по жизни. 

Комментарии 2

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Гость

14:25:43 22-07-2023

В стране таких однофамильцев и тезок тысячи.

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Гость

14:55:16 22-07-2023

Что ещё раз доказывает что Путин вечен! :)

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