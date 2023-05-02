В сибирских городах отменяют салюты на 9 Мая. Будет ли фейерверк в Барнауле?
Также рассказали, как отметят День Победы в столице Алтайского края
02 мая 2023, 09:35, ИА Амител
В двух городах Сибири отменили праздничные салюты на 9 Мая. Рассказываем, где именно не будет фейерверка на День Победы и стоит ли его ждать в Барнауле.
В каких городах не будет салютов на 9 Мая?
В Томске и Омске. В первом случае власти приняли соответствующее решение "на основании полученного предписания органов безопасности". В Омской области на такой шаг пошли, посоветовавшись с ветеранами, сообщает "Континент Сибирь".
А в Барнауле фейерверк будет?
Да, в Барнауле он будет. Не отменяли салют по случаю празднования 9 Мая в Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске и Красноярске.
Как в Барнауле отпразднуют День Победы?
Праздничные мероприятия в столице Алтайского края начнутся утром 9 мая с возложения цветов на Мемориале Славы. Затем программа продолжится на площади Советов, где запланировано прохождение войск Барнаульского гарнизона.
Также в этот день проведут легкоатлетический пробег "Кольцо Победы" и различные патриотические акции, в том числе "Парад у дома ветерана" и "Фронтовая бригада", в рамках которых творческие коллективы выступят во дворах домов, где живут ветераны.
Основные мероприятия развернутся на площади Сахарова и завершатся в 22:00 праздничным фейерверком.
10:39:12 02-05-2023
Мне Кажется что Барнаульские ветераны были бы не против, если бы салюта не было. Пока что нечему салютовать. А в память ветеранов, просто поднимите фронтовые и вспомните о них.
10:39:18 02-05-2023
Лутше бы эти деньги отправили на сво чем тратить на ненужные салюты не сейчас не в это время надо их пускать когда наши мальчишки гибнут сидят в окопах им они важнее я считаю не чего нет радостного когда парни пачками гибнут на этой не нужной не кому войне!!!!
10:50:47 02-05-2023
Пантера (10:39:18 02-05-2023) Лутше бы эти деньги отправили на сво чем тратить на ненужные... Лучше бы вы выучили правила пунктации, чем дескредитировать благородную СВО по уничтожению нацистских недобитков и освобождению исконных русских земель от бандерлогов.
12:10:26 02-05-2023
ыть (10:50:47 02-05-2023) Лучше бы вы выучили правила пунктации, чем дескредитировать... - дИскредитировать
12:22:25 02-05-2023
Иван (12:10:26 02-05-2023) ыть (10:50:47 02-05-2023) Лучше бы вы выучили правила... Банальная опечатка, а там полнейшая безграмотность.
12:57:25 02-05-2023
Пантера (10:39:18 02-05-2023) Лутше бы эти деньги отправили на сво чем тратить на ненужные... как остановить кровь из глаз? Женщина, идите мойте посуду, кто вас подпустил к компьютеру?
10:51:50 02-05-2023
вчера был... и чё? ни какого понта! так, попукали в воздух и разошлись... уже обыденность - Салюты... где надо и где не надо!?
12:22:55 02-05-2023
норм новость, что мы салютов что ли не видели
12:24:14 02-05-2023
А еще есть люди которые их фотают или снимают на видео. И как часто Вы собираетесь семьей и их пересматриваете?