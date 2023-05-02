В сибирских городах отменяют салюты на 9 Мая. Будет ли фейерверк в Барнауле?

Также рассказали, как отметят День Победы в столице Алтайского края

02 мая 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

В двух городах Сибири отменили праздничные салюты на 9 Мая. Рассказываем, где именно не будет фейерверка на День Победы и стоит ли его ждать в Барнауле.

В каких городах не будет салютов на 9 Мая?

В Томске и Омске. В первом случае власти приняли соответствующее решение "на основании полученного предписания органов безопасности". В Омской области на такой шаг пошли, посоветовавшись с ветеранами, сообщает "Континент Сибирь".

А в Барнауле фейерверк будет?

Да, в Барнауле он будет. Не отменяли салют по случаю празднования 9 Мая в Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске и Красноярске.

Как в Барнауле отпразднуют День Победы?

Праздничные мероприятия в столице Алтайского края начнутся утром 9 мая с возложения цветов на Мемориале Славы. Затем программа продолжится на площади Советов, где запланировано прохождение войск Барнаульского гарнизона.

Также в этот день проведут легкоатлетический пробег "Кольцо Победы" и различные патриотические акции, в том числе "Парад у дома ветерана" и "Фронтовая бригада", в рамках которых творческие коллективы выступят во дворах домов, где живут ветераны.

Основные мероприятия развернутся на площади Сахарова и завершатся в 22:00 праздничным фейерверком.