В Совфеде поддержали закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

28 июля закон рассмотрят на пленарном заседании

27 июля 2023, 15:45, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru

Комитет Совфеда по обороне в четверг, 27 июля, единогласно поддержал закон об установлении возраста призыва с 18 до 30 лет, сообщает РИА Новости.

"Поддержали. Закон важный", – отметил член комитета Константин Басюк.

28 июля закон рассмотрят в Совфеде на пленарном заседании.

Напомним, 25 июля Госдума приняла поправку о повышении возраста срочной службы с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года.

Ранее депутат Алексей Журавлев предложил поднять призывной возраст до 50 лет.