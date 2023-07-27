В Совфеде поддержали закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет
28 июля закон рассмотрят на пленарном заседании
27 июля 2023, 15:45, ИА Амител
Солдаты / Фото: amic.ru
Комитет Совфеда по обороне в четверг, 27 июля, единогласно поддержал закон об установлении возраста призыва с 18 до 30 лет, сообщает РИА Новости.
"Поддержали. Закон важный", – отметил член комитета Константин Басюк.
28 июля закон рассмотрят в Совфеде на пленарном заседании.
Напомним, 25 июля Госдума приняла поправку о повышении возраста срочной службы с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года.
Ранее депутат Алексей Журавлев предложил поднять призывной возраст до 50 лет.
15:51:21 27-07-2023
А им что переживать за чужих пацанов? Свой выводок отмазали. Бесстыжие !!!