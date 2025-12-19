В УФСБ России по Алтайскому краю подвели итоги работы в 2025 году

Ведомство отчиталось о проделанной работе в уходящем году

19 декабря 2025, 18:05, ИА Амител

Начальник Управления генерал-майор Роман Плотников/Фото: ФСБ по Алтайскому краю

В УФСБ России по Алтайскому краю 19 декабря состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику. Начальник Управления генерал-майор Роман Плотников, открывая мероприятие, поздравил от руководителей органов безопасности действующих сотрудников и ветеранов управления. Отметил, что деятельность алтайского ведомства с начала его образования неразрывно связана с обеспечением безопасности, являющейся важнейшим фактором благополучия и стабильности нашего края и страны.

В торжественном собрании приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, главный федеральный инспектор по Алтайскому краю аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО Юрий Земский, глава г. Барнаула Вячеслав Франк, руководители территориальных подразделений федеральных органов правопорядка. Сотрудникам УФСБ России по Алтайскому краю, достигшим значительных результатов в оперативно-служебной деятельности, вручены государственные и ведомственные награды.

В день работника органов безопасности России подведены некоторые итоги работы в уходящем году. По материалам УФСБ России по Алтайскому краю возбуждено 235 уголовных дел. За преступления коррупционной, экстремистской, террористической и иной направленности осуждены более 100 лиц. Управлением предотвращены на стадии подготовки пять террористических актов: попытки поджогов военного комиссариата, здания регионального избирательного штаба президента России, двух объектов алтайской митрополии. Ликвидированы двое преступников, предпринявших попытку совершения диверсии на объекте железнодорожного транспорта.

В результате реализованных территориальном органом безопасности мероприятий предотвращено нанесение ущерба государству в размере свыше 12 млрд рублей, возвращено в бюджет более 1 млрд рублей, наложено штрафных санкций на сумму 239 млн рублей. Во взаимодействии с руководством региона и краевой столицы, РПЦ, Советом ветеранов состоялись знаковые события по сохранению исторической памяти и воспитанию будущего поколения. В День Победы прошел традиционный пробег "Белые журавли" – взрослые и дети пробежали в футболках с изображениями своих родственников – участников Великой Отечественной войны и СВО.

Открыт новый корпус подшефного лицея № 52 им. Ф.Э. Дзержинского, в котором учатся 650 кадетов ФСБ. В завершение мероприятия начальник Управления генерал-майор Роман Плотников поблагодарил всех сотрудников, принимавших участие и находящихся в зоне проведения СВО, почтил память погибших и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и новых побед!