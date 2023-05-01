Варлей прокомментировала слухи о романе с одним из актёров "Кавказской пленницы"

По её словам, все домыслы зрителей являются просто домыслами

01 мая 2023, 07:43, ИА Амител

Кадр из фильма "Кавказская пленница"

Известная советская актриса Наталья Варлей прокомментировала слухи о том, что во время съёмок "Кавказской пленницы" у неё был роман с Георгием Вициным. Её слова передаёт Blits.

Предположения о том, что между актёрами сложились романтические отношения, возникли у зрителей сразу после выхода фильма.

Сама Варлей, комментируя слухи о связи с Вициным, заявила, что все эти слухи являются просто слухами.

Актриса призвала не тратить время на их обсуждение.