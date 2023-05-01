Варлей прокомментировала слухи о романе с одним из актёров "Кавказской пленницы"
По её словам, все домыслы зрителей являются просто домыслами
01 мая 2023, 07:43, ИА Амител
Кадр из фильма "Кавказская пленница"
Известная советская актриса Наталья Варлей прокомментировала слухи о том, что во время съёмок "Кавказской пленницы" у неё был роман с Георгием Вициным. Её слова передаёт Blits.
Предположения о том, что между актёрами сложились романтические отношения, возникли у зрителей сразу после выхода фильма.
Сама Варлей, комментируя слухи о связи с Вициным, заявила, что все эти слухи являются просто слухами.
Актриса призвала не тратить время на их обсуждение.
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