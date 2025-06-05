"Важно остановить". В борьбу с золотодобытчиками Солонешенского района вступил депутат ГД
Георгий Арапов обсудил с жителями района возможность введения моратория в Алтайском крае на добычу золота
05 июня 2025, 14:42, ИА Амител
Депутат Госдумы от фракции "Новые люди", зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов посетил Алтайский край. Главной темой его визита стала защита жителей Солонешенского района от золотодобытчиков.
Ранее amic.ru подробно рассказал, почему в Солонешенском районе люди выступили против добычи драгоценного металла. Напомним, в сентябре 2024 года артель "Солнечная" приступила к подготовительным работам по разработке месторождения на реке Солонешной. Старатели практически сразу изменили русло, выпилили деревья и сняли верхний слой грунта.Арапов встретился с жителями села Солонешного и выразил возмущение тому, что добывать золото разрешили в местах произрастания краснокнижных растений и без согласования с проживающими поблизости людьми. Парламентарий подчеркнул, что на законодательном уровне в этом направлении есть пробел, но в Госдуме уже работают над решением проблемы.
"Сейчас самая важная задача – как можно быстрее остановить добычу золота, чтобы ситуация не стала еще хуже. Я уже писал обращение в прокуратуру по этому вопросу. Радует, что есть какие-то подвижки в этом деле. В Госдуме тоже подняли эту тему, после того как региональное отделение "Новых людей" сняло документальный фильм. Действительно, ущерб от работ не сопоставим с мизерной выгодой, которую получает муниципалитет и регион", – подчеркнул депутат.
На встрече с жителями также присутствовали заместитель начальника управления геологии твердых полезных ископаемых Роснедр Вадим Бабиков и начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Алексей Партолин.
Кроме того, участниками встречи стали председатель реготделения партии "Новые люди" в Алтайском крае Никита Федюнин, председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов, глава Солонешенского района Александр Воронов, председатель Совета депутатов Солонешенского района Татьяна Тропина.
На встрече, в частности, обсудили введение моратория на добычу золота.
"Сейчас у региона есть инициатива на введение моратория на золотодобычу, я ее полностью поддерживаю. Я подниму вопрос на федеральном уровне, потому что важно понимать, что есть выгода здесь и сейчас, а есть долгосрочная, где мы из практики видим, как по всему миру за чистую воду начинается борьба, а здесь мы сами своими руками эту чистую воду отдаем на растерзание", – указал Арапов.
По окончании встречи с жителями Арапов посмотрел, как выглядит земля после работы старателей. Хаотичные раскопки, черная вода, измененный ландшафт – такие "красоты" сейчас находятся вблизи сел Топольное и Солонешное. Парламентарий отметил, что это – доказательство прямых преступлений против людей и природы.
"На самом деле, кто-то обогащается сегодня. А нам и вам, жителям, надо будет за рекультивацию этих земель потом платить из своих налогов, чтобы дети могли пить чистую воду", – отметил депутат.
Он также поблагодарил активистов за включенность в процесс и неравнодушие.
"Местные жители имеют полное право решать, какая деятельность на территории их района может осуществляться, а какая – нет. Проработаем этот вопрос на уровне Госдумы", – пообещал Арапов.
Напомним, в декабре 2024 года жители Солонешенского района вышли на митинг и записали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить добычу золота. Их также поддержал американец Джастас Уолкер, известный как "веселый молочник", который развивает свою ферму в Солонешенском районе.
В феврале 2025 года "Новые люди" сообщили, что информация для досрочного прекращения пользования недрами направлена в Росприроднадзор.
В начале апреля прокурор Алтайского края Антон Герман поручил прокурору Солонешенского района направить в суд исковое заявление о прекращении золотодобычи из-за обнаруженных краснокнижных растений. А в конце апреля суд поддержал ходатайство ведомства о приостановке добычи драгоценных металлов в качестве обеспечительной меры на время судебных разбирательств.
В мае депутат Госдумы Даниил Бессарабов заявил, что подготовлен проект приказа, предусматривающий запрет предоставления лицензий по "заявительному" принципу в отношении участков недр, содержащих россыпное золото, на всей территории страны. Соответствующий приказ планируют принять до конца 2025 года.
14:49:51 05-06-2025
если рекультивации не прописана в договоре недропользования - то это ошибка.
а у каждой ошибки есть ФИО.
"ущерб от работ не сопоставим с мизерной выгодой, которую получает муниципалитет и регион", – подчеркнул депутат." - пацталом.
06:49:48 06-06-2025
Musik (14:49:51 05-06-2025) если рекультивации не прописана в договоре недропользования ... не проводилась экологическая экспертиза, как и не было общественных обсуждений, нарушены требования всех федеральных нормативных актов, в том числе и запрет на проведение работ в местах обитания краснокнижных! вследствие чего и вмешалась ген.прокуратура, следственный комитет, теперь на этом греются все политические партии
14:51:30 05-06-2025
бесполезно!
деньги всё перевесят!
потому как Капитализм!...
15:53:19 05-06-2025
По моему, депутат "заправляет арапа".
15:58:46 05-06-2025
А Арапов, это чернявый с усиками и бороденкой? Или какой то дедок сидящий рядом с потухшим взором?
19:41:17 05-06-2025
Если стране нужно полезное ископаемое, пофиг на мнение окрестных жителей. Может, и нефть, и газ, и уран запретите добывать, чтобы ландшафт деревни Гадюкино не испортить? Посмел ли бы этот депутат при Сталине так вопрос поставить? Популист