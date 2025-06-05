"Важно остановить". В борьбу с золотодобытчиками Солонешенского района вступил депутат ГД

Георгий Арапов обсудил с жителями района возможность введения моратория в Алтайском крае на добычу золота

05 июня 2025, 14:42, ИА Амител

Депутат Госдумы Георгий Арапов посетил Солонешенский район / Фото: партия "Новые люди"

Депутат Госдумы от фракции "Новые люди", зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов посетил Алтайский край. Главной темой его визита стала защита жителей Солонешенского района от золотодобытчиков.

Ранее amic.ru подробно рассказал, почему в Солонешенском районе люди выступили против добычи драгоценного металла. Напомним, в сентябре 2024 года артель "Солнечная" приступила к подготовительным работам по разработке месторождения на реке Солонешной. Старатели практически сразу изменили русло, выпилили деревья и сняли верхний слой грунта.Арапов встретился с жителями села Солонешного и выразил возмущение тому, что добывать золото разрешили в местах произрастания краснокнижных растений и без согласования с проживающими поблизости людьми. Парламентарий подчеркнул, что на законодательном уровне в этом направлении есть пробел, но в Госдуме уже работают над решением проблемы.

"Сейчас самая важная задача – как можно быстрее остановить добычу золота, чтобы ситуация не стала еще хуже. Я уже писал обращение в прокуратуру по этому вопросу. Радует, что есть какие-то подвижки в этом деле. В Госдуме тоже подняли эту тему, после того как региональное отделение "Новых людей" сняло документальный фильм. Действительно, ущерб от работ не сопоставим с мизерной выгодой, которую получает муниципалитет и регион", – подчеркнул депутат.

На встрече с жителями также присутствовали заместитель начальника управления геологии твердых полезных ископаемых Роснедр Вадим Бабиков и начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Алексей Партолин.

Кроме того, участниками встречи стали председатель реготделения партии "Новые люди" в Алтайском крае Никита Федюнин, председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов, глава Солонешенского района Александр Воронов, председатель Совета депутатов Солонешенского района Татьяна Тропина.

На встрече, в частности, обсудили введение моратория на добычу золота.

"Сейчас у региона есть инициатива на введение моратория на золотодобычу, я ее полностью поддерживаю. Я подниму вопрос на федеральном уровне, потому что важно понимать, что есть выгода здесь и сейчас, а есть долгосрочная, где мы из практики видим, как по всему миру за чистую воду начинается борьба, а здесь мы сами своими руками эту чистую воду отдаем на растерзание", – указал Арапов.

По окончании встречи с жителями Арапов посмотрел, как выглядит земля после работы старателей. Хаотичные раскопки, черная вода, измененный ландшафт – такие "красоты" сейчас находятся вблизи сел Топольное и Солонешное. Парламентарий отметил, что это – доказательство прямых преступлений против людей и природы.

"На самом деле, кто-то обогащается сегодня. А нам и вам, жителям, надо будет за рекультивацию этих земель потом платить из своих налогов, чтобы дети могли пить чистую воду", – отметил депутат.

Он также поблагодарил активистов за включенность в процесс и неравнодушие.

"Местные жители имеют полное право решать, какая деятельность на территории их района может осуществляться, а какая – нет. Проработаем этот вопрос на уровне Госдумы", – пообещал Арапов.

Напомним, в декабре 2024 года жители Солонешенского района вышли на митинг и записали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить добычу золота. Их также поддержал американец Джастас Уолкер, известный как "веселый молочник", который развивает свою ферму в Солонешенском районе.



В феврале 2025 года "Новые люди" сообщили, что информация для досрочного прекращения пользования недрами направлена в Росприроднадзор.



В начале апреля прокурор Алтайского края Антон Герман поручил прокурору Солонешенского района направить в суд исковое заявление о прекращении золотодобычи из-за обнаруженных краснокнижных растений. А в конце апреля суд поддержал ходатайство ведомства о приостановке добычи драгоценных металлов в качестве обеспечительной меры на время судебных разбирательств.



В мае депутат Госдумы Даниил Бессарабов заявил, что подготовлен проект приказа, предусматривающий запрет предоставления лицензий по "заявительному" принципу в отношении участков недр, содержащих россыпное золото, на всей территории страны. Соответствующий приказ планируют принять до конца 2025 года.