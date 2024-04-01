Вика Цыганова отменила гастроли по Сибири из-за теракта в "Крокусе"

Новые даты певица пока не объявляла

01 апреля 2024, 09:03, ИА Амител

Вика Цыганова / Кадр из видео / "Алена, блин!"

Российская певица Вика Цыганова отменила концертный тур по Сибири из-за теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает "Сиб. фм".

"В связи с текущей неспокойной ситуацией в стране концерт сейчас отменяется. Он переносится на второе полугодие", - сказано в сообщении организаторов.

Даты проведения мероприятий пока не сообщаются.

Концерт Цыгановой должен был пройти в новосибирском ДКЖ 11 апреля, а в томской филармонии — 12 апреля. Выступления были приурочены к туру, посвященному 35 годам, которые Цыганова провела на сцене.

Ранее сообщалось, что концерт из-за теракта в "Крокусе" отменила Валерия.