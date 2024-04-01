Вика Цыганова отменила гастроли по Сибири из-за теракта в "Крокусе"
Новые даты певица пока не объявляла
01 апреля 2024, 09:03, ИА Амител
Вика Цыганова / Кадр из видео / "Алена, блин!"
Российская певица Вика Цыганова отменила концертный тур по Сибири из-за теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает "Сиб. фм".
"В связи с текущей неспокойной ситуацией в стране концерт сейчас отменяется. Он переносится на второе полугодие", - сказано в сообщении организаторов.
Даты проведения мероприятий пока не сообщаются.
Концерт Цыгановой должен был пройти в новосибирском ДКЖ 11 апреля, а в томской филармонии — 12 апреля. Выступления были приурочены к туру, посвященному 35 годам, которые Цыганова провела на сцене.
Ранее сообщалось, что концерт из-за теракта в "Крокусе" отменила Валерия.
11:05:31 01-04-2024
А что так? Разочаровала, хотя никогда и не очаровывала!
11:21:57 01-04-2024
Показали недавно кусок выступления "Пикника". Стоит какой - то тощий чел на сцене в тёмных очках и гундосит что - то себе под нос, ни смысла, ни музыки. И полный зал народа заходится в аплодисментах, да ещё 3 - 5тыс.билет стоит. Ну и вкусы у наших людей! Вернее, полное отсутствие вкуса