Виктор Томенко выступит на торжественном открытии фестиваля "Цветение маральника"
Губернатор выйдет на главную сцену в 15:00
29 апреля 2023, 14:28, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступит на десятом, юбилейном фестивале "Цветение маральника", который проходит 29 апреля на территории "Бирюзовой Катуни". Об этом во время беседы с журналистами сообщила президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Александра Томашевич.
"Сегодня здесь на площадке "Бирюзовая Катунь" проходит десятый, юбилейный фестиваль "Цветение маральника" с участием Виктора Петровича Томенко", – сказала Томашевич.
По её словам, губернатор выйдет на главную сцену в 15:00, когда начнётся торжественное открытие. Кроме того, в этом году на фестивале есть стационарная сцена, на которой идёт работа с 12:00 и где вечером пройдёт дискотека 80-х, а также сцена районов с их творческими коллективами.
На фестивале работают зоны гастрономии и гостеприимства, также есть зона ремесленников и детская зона, где для ребят предусмотрели большое количество развлечений, связанных с туристическим потенциалом Алтайского края.
Как отметила Томашевич, в этом году фестиваль будет идти до 19:00 и закончится выступлением группы "Градусы".
С полной программой "Цветения маральника" можно ознакомиться по ссылке.
14:48:48 29-04-2023
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