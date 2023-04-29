Виктор Томенко выступит на торжественном открытии фестиваля "Цветение маральника"

Губернатор выйдет на главную сцену в 15:00

29 апреля 2023, 14:28, ИА Амител

Фестиваль "Цветение маральника – 2023" / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступит на десятом, юбилейном фестивале "Цветение маральника", который проходит 29 апреля на территории "Бирюзовой Катуни". Об этом во время беседы с журналистами сообщила президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Александра Томашевич.

"Сегодня здесь на площадке "Бирюзовая Катунь" проходит десятый, юбилейный фестиваль "Цветение маральника" с участием Виктора Петровича Томенко", – сказала Томашевич.

По её словам, губернатор выйдет на главную сцену в 15:00, когда начнётся торжественное открытие. Кроме того, в этом году на фестивале есть стационарная сцена, на которой идёт работа с 12:00 и где вечером пройдёт дискотека 80-х, а также сцена районов с их творческими коллективами.















Фото: amic.ru

На фестивале работают зоны гастрономии и гостеприимства, также есть зона ремесленников и детская зона, где для ребят предусмотрели большое количество развлечений, связанных с туристическим потенциалом Алтайского края.

Как отметила Томашевич, в этом году фестиваль будет идти до 19:00 и закончится выступлением группы "Градусы".

С полной программой "Цветения маральника" можно ознакомиться по ссылке.