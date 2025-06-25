Вильфанд пообещал жителям Алтайского края сильный дождь и крупный град
Непогода ожидается и в других регионах Сибири
25 июня 2025, 14:40, ИА Амител
Источник фото: NOAA / unsplash.com
В Алтайском крае ожидается сильный дождь, крупный град и ветер 25 м/с и более, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его данным, подобная погода прогнозируется и в других регионах Сибири: Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также в Хакасии и Тыве.
"Самая сложная погода сейчас на юге Сибирского федерального округа", — отметил специалист.
В МЧС Алтайского края предупредили, что во второй половине дня 25 июня и в начале ночи 26 июня ожидаются грозы, град и усиление ветра.
14:52:17 25-06-2025
кайф просто кайф
16:16:43 25-06-2025
Вильфанд библию читает?
Там что то было развергнувшиеся небеса и вселенский потоп, который должен смыть всю скверну с земли.
20:41:01 25-06-2025
Гость (16:16:43 25-06-2025) Вильфанд библию читает? Там что то было развергнувшиеся ... Вот Гадюкино и смоет.
09:11:56 26-06-2025
Гость (20:41:01 25-06-2025) Вот Гадюкино и смоет. ... технология "Авгиевы конюшни", это где Геракл с бодуна прикололся.