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Вильфанд пообещал жителям Алтайского края сильный дождь и крупный град

Непогода ожидается и в других регионах Сибири

25 июня 2025, 14:40, ИА Амител

Источник фото: NOAA / unsplash.com
Источник фото: NOAA / unsplash.com

В Алтайском крае ожидается сильный дождь, крупный град и ветер 25 м/с и более, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его данным, подобная погода прогнозируется и в других регионах Сибири: Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также в Хакасии и Тыве.

"Самая сложная погода сейчас на юге Сибирского федерального округа", — отметил специалист.

В МЧС Алтайского края предупредили, что во второй половине дня 25 июня и в начале ночи 26 июня ожидаются грозы, град и усиление ветра.

Алтайский край Погода

Комментарии 4

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Гость

14:52:17 25-06-2025

кайф просто кайф

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Гость

16:16:43 25-06-2025

Вильфанд библию читает?
Там что то было развергнувшиеся небеса и вселенский потоп, который должен смыть всю скверну с земли.

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Гость

20:41:01 25-06-2025

Гость (16:16:43 25-06-2025) Вильфанд библию читает? Там что то было развергнувшиеся ... Вот Гадюкино и смоет.

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Musik

09:11:56 26-06-2025

Гость (20:41:01 25-06-2025) Вот Гадюкино и смоет. ... технология "Авгиевы конюшни", это где Геракл с бодуна прикололся.

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