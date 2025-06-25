Вильфанд пообещал жителям Алтайского края сильный дождь и крупный град

Непогода ожидается и в других регионах Сибири

25 июня 2025, 14:40, ИА Амител

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В Алтайском крае ожидается сильный дождь, крупный град и ветер 25 м/с и более, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его данным, подобная погода прогнозируется и в других регионах Сибири: Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также в Хакасии и Тыве.

"Самая сложная погода сейчас на юге Сибирского федерального округа", — отметил специалист.

В МЧС Алтайского края предупредили, что во второй половине дня 25 июня и в начале ночи 26 июня ожидаются грозы, град и усиление ветра.