Владимир Путин отметил наградами ученых и деятелей культуры Алтайского края

За многолетний добросовестный труд специалисты разных отраслей удостоены медалей и почетных званий

20 июля 2026, 17:36, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Сразу несколько жителей Алтайского края удостоились государственных наград и почетных званий. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Высокой государственной награды — медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени — удостоены главные научные сотрудники Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН Сергей Ильясов, Николай Козырев и Геннадий Суханов.

Сергей Ильясов занимается исследованиями в сфере высокоэнергетических веществ и разработкой новых материалов. На его счету свыше 200 научных публикаций, а также 28 патентов и изобретений.

Николай Козырев специализируется на изучении взрывчатых материалов и процессов детонации. Он является автором и соавтором более 70 научных работ и 15 патентов, в том числе зарегистрированных в США, Японии, Канаде, Белоруссии и по европейской патентной системе.

Геннадий Суханов внес значительный вклад в развитие технологий синтеза высокоэнергетических соединений. За годы научной деятельности он подготовил 185 научных публикаций и получил 53 патента и авторских свидетельства.

Почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" присвоено доценту кафедры хореографии Алтайского государственного института культуры Галине Бурцевой и заведующему Ребрихинской районной центральной библиотекой Сергею Чикильдику.

Галина Бурцева создала собственный творческий коллектив и подготовила более 700 специалистов. Сергей Чикильдик более двух десятилетий руководил комитетом по культуре и делам молодежи Ребрихинского района.

Еще одной обладательницей государственной награды стала специалист по социальной работе управления социальной защиты населения по Барнаулу Людмила Грекова. Ей присвоено звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации". В этой сфере она трудится свыше 45 лет.

Почетного звания "Заслуженный строитель Российской Федерации" удостоен консультант аппарата управления общества "Альянс" Владимир Трубавин из Барнаула.

Кроме того, президент присвоил звание "Заслуженный художник Российской Федерации" директору Института архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета имени И. И. Ползунова Николаю Зайкову. За время преподавательской и творческой деятельности он подготовил более 30 учеников и стал участником свыше 270 выставок.

Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.