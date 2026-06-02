Путин наградил орденом Дружбы бывшего первого замглавы губернатора Алтайского края

Сергей Локтев уже имеет немало наград за свои заслуги

02 июня 2026, 16:05, ИА Амител

Сергей Локтев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президент России Владимир Путин наградил бывшего первого замглавы губернатора Алтайского края Сергея Локтева орденом Дружбы, пишет "Атмосфера". Сейчас он член попечительского совета Федерации биатлона региона.

Почетного гражданина Барнаула уже награждали медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II cтепеней, а также медалями Алтайского края "За заслуги в труде", "За заслуги перед обществом".

Биография

Сергей Локтев родился в селе Верхняя Суетка Благовещенского района Алтайского края в 1959 году. Он с отличием окончил Алтайский политехнический институт имени Ивана Ползунова, позже получил ученую степень — доктор технических наук.

Сфера научных интересов — теория управления предприятием, аналитическое планирование. Защитил докторскую диссертацию, в которой разработал концептуальные основы и инструменты аналитического планирования в структуре управления предприятием в условиях нестабильной среды. Имеет десятки монографий, научных статей и публикаций экономического и политического характера, заведует кафедрой Алтайского государственного университета.

С 1988 по 2005 год общественный деятель работал гендиректором на Барнаульском пивоваренном заводе.

Политическая карьера

В 2005 году Сергея Александровича (тогда еще депутата Алтайского краевого Совета народных депутатов) пригласил на должность заместителя Александр Карлин. А 26 октября 2006 года во время очередной сессии крайсовета Локтев принял должность.

Накануне сессии, выступая на депутатских фракциях, Александр Карлин охарактеризовал своего заместителя как опытного экономиста и управленца.

«Он хорошо знает реальный сектор экономики и систему управления важнейшими отраслями, правильно строит взаимоотношения с федеральным центром», — заявил тогда Карлин.

С декабря 2007 года Локтев стал первым замгубернатора Алтайского края.

Награды

Сергей Александрович имеет немало наград. Некоторые из них ему вручила Русская православная церковь: орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени за заслуги в возрождении духовной жизни России, а еще он отмечен орденами Преподобного Сергия Радонежского II и III степени.

Этими орденами поощряются представители духовенства, государственные и общественные деятели за заслуги перед православием, плодотворные социальные, просветительские, социальные и благотворительные труды.

Также у Локтева имеются звания и знаки общественного признания в различных сферах деятельности.

Другие награжденные из Алтайского края

Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени директора по экономике компании "Диво Алтая" Владимира Попова и гендиректора Бийского рыбозавода Ивана Фокина.

Замначальника мукомольного комплекса и глава цеха имени С. Н. Старовойтова Марина Гарколь получила почетное звание "Заслуженный работник пищевой индустрии".