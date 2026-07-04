Врача из Барнаула наградили за спасение пассажира на борту самолета

Награду медику вручил председатель АКЗС Александр Романенко

04 июля 2026, 17:06, ИА Амител

Награждение Екатерины Серебряковой / Фото: akzs.ru

Врач-стоматолог из Барнаула Екатерина Серебрякова удостоена Почетной грамоты Алтайского краевого Законодательного собрания за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. Награду медику вручил председатель АКЗС Александр Романенко.

Как сообщили в пресс-службе краевого парламента, постановление о награждении Екатерины Серебряковой, работающей в "Стоматологии Серебряковых", было принято на июньской сессии АКЗС. Выступая на церемонии, Александр Романенко отметил значимость труда медицинских работников.

«Здравоохранение — это очень важная отрасль бюджетной сферы во всех регионах страны. В Алтайском крае более 50 тысяч человек работает в медицине. На обеспечение отрасли из бюджета края и бюджета ОМС в этом году направляется более 70 млрд рублей», — подчеркнул спикер краевого парламента.

Екатерина Серебрякова оказалась в центре внимания после инцидента на борту самолета. Во время полета одна из пассажирок потеряла сознание, у нее резко снизилось артериальное давление, а зрачки практически перестали реагировать на внешние раздражители.

Благодаря своевременно оказанной первой помощи состояние женщины удалось стабилизировать. По данным АКЗС, действия барнаульского врача помогли избежать экстренной посадки воздушного судна и спасти жизнь пассажирке.