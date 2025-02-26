Власти Барнаула за свой счет проведут капремонт еще одной "сталинки" в центре города

Выделить средства на работы из городской казны потребовал суд

26 февраля 2025, 10:31, ИА Амител

Дом на проспекте Ленина, 75 / Фото: amic.ru

Администрация Барнаула объявила конкурс по поиску подрядчика на капитальный ремонт "сталинки" на проспекте Ленина, 75. Как сообщает "Банкфакс", заявки от желающих будут принимать до 6 марта, а завершить работы планируется до 30 октября 2026 года.

Начальная стоимость контракта составляет 109 млн рублей. Победителю потребуется провести работы как с фасадом, так и с внутренними элементами "сталинки", отремонтировать крышу, подвал, чердачные перекрытия, привести в порядок балконные плиты и отмостку вокруг здания. Также контракт предусматривает замену инженерных сетей: водопровода, теплоснабжения и электросетей.

Сам дом был построен 70 лет назад – в 1955 году. Его капремонт за счет бюджета стал возможен благодаря решению суда. Жильцам удалось доказать, что перед приватизацией здание не привели в надлежащее состояние – сделать это должен был собственник, а именно – муниципалитет.

Напомним, что в 2023 году барнаульцы жаловались на состояние дома. По словам владельца одной из квартир, периодически из стен вываливаются кирпичи, а в какой-то момент на тротуар упал кусок штукатурки.