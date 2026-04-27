В Барнауле пенсионер, опять сбивший пешехода насмерть на переходе, получил условный срок
Шесть лет назад он насмерть сбил женщину, теперь история повторилась
27 апреля 2026, 14:26, ИА Амител
Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор 88-летнему водителю, который 16 октября 2025 года насмерть сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Юрина. Как выяснилось в ходе разбирательства и подтверждается данными канала "Инцидент Барнаул", это не первое смертельное ДТП, совершенное пожилым автомобилистом.
В 2020 году этот же водитель на регулируемом пешеходном переходе на проспекте Космонавтов, возле гипермаркета "Алтай", совершил наезд на 40-летнюю женщину. Тогда пострадавшая также скончалась на месте от полученных травм. Несмотря на эту трагедию, водитель продолжил управлять автомобилем и спустя пять лет вновь нарушил правила дорожного движения с летальным исходом.
Обстоятельства нового ДТП
Как установил суд, 16 октября 2025 года виновник, управляя автомобилем "Шкода Йети", двигался по улице Юрина со значительным превышением скорости (около 50 км/ч при ограничении 40 км/ч) и на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу мужчине. Пешеход скончался на месте происшествия от множественных травм.
Несмотря на тяжесть преступления и то, что это уже второй смертельный наезд по вине водителя, суд учел его преклонный возраст, полное признание вины, раскаяние и передачу потерпевшей стороне компенсации в размере 450 тысяч рублей.
Приговор суда
Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека") и назначил наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также он лишен права управлять транспортными средствами на два года шесть месяцев.
14:33:25 27-04-2026
Ждите третьего раза
14:33:43 27-04-2026
Через 2,5 года снова сядет за руль и будет ездить. Если сидеть не может то и водить не должен , все старость и автобусы, максимум мотоблок.
17:51:42 27-04-2026
Гость (14:33:43 27-04-2026) Через 2,5 года снова сядет за руль и будет ездить. Если сиде... На велосипед (без моторчика).
14:38:08 27-04-2026
старый убийца и снова на свободе( а если он 120 лет проживет?
14:39:46 27-04-2026
Шедеврально!!! Да здравствует правосудие России !!!!, Давай дед дави дальше!, видать бабки у него есть, все оплатит......
15:05:39 27-04-2026
Видимо бандит из 90-х. Хамское отношение к людям.
15:08:38 27-04-2026
Хоть бы фото деда выложили и номер авто, чтобы знать, кого бояться.
15:30:33 27-04-2026
Теперь, благодаря этой новости, мы точно знаем цену человеческой жизни (по состоянию на 2020-й год) - 450 т.р.
15:32:29 27-04-2026
Может такие случаипередавать повыше разбираться? оглашать погромче новости, бастыркину обратить внимание б. убийца со стажем, и правосудие. проверить кто выносил приговоры, и т.д
17:15:47 27-04-2026
Пока судью или чиновника высокого не задавит - все так и останется. Хоть бы знак на машину повесили ПЕНСИОНЕР, или "за рулем - убийца", чтобы издали было видно. Да и разобраться с медиками, кто справки выдал - как минимум дважды. 88 лет -это уже серьезный возраст.
18:41:31 27-04-2026
Отец адвоката местного? Он ещё кажется и девушку сбивал на Ленинском в районе бывшей "Смены"?
20:42:15 27-04-2026
Пока судью или чиновника высокого не задавит - все так и останется....Своих не давят!
23:19:37 27-04-2026
Это как? Мне 48 стаж 30 за рулем, если я кого-нибудь перееду, меня по любому, хотя бы на поселение закроют лет на 6. То есть надо как то до 88 дожить потом условка? Жээсть)))
06:51:14 28-04-2026
Депутат или чиновник штоли- так им можно сбивать чернь насмерть.
07:17:03 28-04-2026
После 70 вообще за рулем нечего делать!
07:53:56 28-04-2026
"Юрина со значительным превышением скорости (около 50 км/ч при ограничении 40 км/ч) ",насмешили,амик в своем репертуаре.
всем кто нападает на водителя,желаю оказаться в схожем положении,может тогда поймете,как это,когда прыгает не глядя пешик под колеса и ты ничего не можешь сделать,потому что его величеству пешеходу западло"убедиться в безопасности".
11:54:54 28-04-2026
Гость (07:53:56 28-04-2026) "Юрина со значительным превышением скорости (около 50 км/ч п... когда тебя или твоих близких задавит, вот тогда и будешь его оправдывать.
20:41:09 28-04-2026
Гость (07:53:56 28-04-2026) "Юрина со значительным превышением скорости (около 50 км/ч п... А снижать скорость перед переходом, как того требуют правила, не пробовал?