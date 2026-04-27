В Барнауле пенсионер, опять сбивший пешехода насмерть на переходе, получил условный срок

Шесть лет назад он насмерть сбил женщину, теперь история повторилась

27 апреля 2026, 14:26, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор 88-летнему водителю, который 16 октября 2025 года насмерть сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Юрина. Как выяснилось в ходе разбирательства и подтверждается данными канала "Инцидент Барнаул", это не первое смертельное ДТП, совершенное пожилым автомобилистом.

В 2020 году этот же водитель на регулируемом пешеходном переходе на проспекте Космонавтов, возле гипермаркета "Алтай", совершил наезд на 40-летнюю женщину. Тогда пострадавшая также скончалась на месте от полученных травм. Несмотря на эту трагедию, водитель продолжил управлять автомобилем и спустя пять лет вновь нарушил правила дорожного движения с летальным исходом.

Обстоятельства нового ДТП

Как установил суд, 16 октября 2025 года виновник, управляя автомобилем "Шкода Йети", двигался по улице Юрина со значительным превышением скорости (около 50 км/ч при ограничении 40 км/ч) и на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу мужчине. Пешеход скончался на месте происшествия от множественных травм.

Несмотря на тяжесть преступления и то, что это уже второй смертельный наезд по вине водителя, суд учел его преклонный возраст, полное признание вины, раскаяние и передачу потерпевшей стороне компенсации в размере 450 тысяч рублей.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека") и назначил наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также он лишен права управлять транспортными средствами на два года шесть месяцев.