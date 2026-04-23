Алтайских водителей-пенсионеров призвали быть внимательнее на дорогах в дачный сезон

Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров

23 апреля 2026, 19:33, ИА Амител

В Алтайском крае с начала 2026 года произошло 71 дорожно-транспортное происшествие по вине водителей пенсионного возраста, в которых пострадали 93 человека. На фоне этих данных Госавтоинспекция Алтайского края обратилась к пожилым автомобилистам с призывом быть внимательнее, особенно в дачный сезон.

В ведомстве отмечают, что с наступлением теплой погоды на дорогах становится больше водителей старшего возраста, которые отправляются за город. При этом возрастные изменения могут сказываться на реакции, зрении, слухе и координации, что увеличивает риск аварий.

В Госавтоинспекции напоминают, что водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, а также перед поездками повторять правила дорожного движения и учитывать возможные изменения в них. Отдельно подчеркивается, что при плохом самочувствии от поездок лучше отказаться.

В ведомстве призвали пожилых водителей более внимательно относиться к дорожной обстановке, чтобы сохранить безопасность как для себя, так и для других участников движения.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в первом квартале 2026 года зафиксирован рост числа нарушений, связанных с вождением без прав. Инспекторы выявили более 500 таких случаев.