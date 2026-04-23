Алтайских водителей-пенсионеров призвали быть внимательнее на дорогах в дачный сезон
Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров
23 апреля 2026, 19:33, ИА Амител
В Алтайском крае с начала 2026 года произошло 71 дорожно-транспортное происшествие по вине водителей пенсионного возраста, в которых пострадали 93 человека. На фоне этих данных Госавтоинспекция Алтайского края обратилась к пожилым автомобилистам с призывом быть внимательнее, особенно в дачный сезон.
В ведомстве отмечают, что с наступлением теплой погоды на дорогах становится больше водителей старшего возраста, которые отправляются за город. При этом возрастные изменения могут сказываться на реакции, зрении, слухе и координации, что увеличивает риск аварий.
В Госавтоинспекции напоминают, что водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, а также перед поездками повторять правила дорожного движения и учитывать возможные изменения в них. Отдельно подчеркивается, что при плохом самочувствии от поездок лучше отказаться.
В ведомстве призвали пожилых водителей более внимательно относиться к дорожной обстановке, чтобы сохранить безопасность как для себя, так и для других участников движения.
Ранее сообщалось, что в Барнауле в первом квартале 2026 года зафиксирован рост числа нарушений, связанных с вождением без прав. Инспекторы выявили более 500 таких случаев.
20:38:46 23-04-2026
Им безопаснее из гаража не выезжать - прокатился с этажа на этаж и хватит.
21:06:50 23-04-2026
Musik (20:38:46 23-04-2026) Им безопаснее из гаража не выезжать - прокатился с этажа на ... А тебя вообще из дома не выпускать,катайся между столом и унитазом!
09:46:42 24-04-2026
Однобоко и предвзято. А где статистика про молодых гонщиков, малолеток и не имеющих вообще права?