В Алтайском крае подсчитали, кто чаще всего попадает в ДТП

В 2025 году произошло 2847 ДТП, в которых погибли 217 человек

28 февраля 2026, 10:27, ИА Амител

Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

В 2025 году в Алтайском крае зарегистрировано более двух тысяч дорожно‑транспортных происшествий. О гендерной статистике аварий рассказал заместитель начальника региональной Госавтоинспекции Александр Литуновских, пишет "КП".

По его данным, за прошедшие 12 месяцев из‑за нарушений правил дорожного движения мужчинами произошло 1635 ДТП, в которых погибли 164 человека и еще 2195 получили травмы.

Водители‑женщины, в свою очередь, стали участниками 319 аварий: в них погибли 22 человека, а 423 — пострадали.

В ведомстве пояснили, что столь заметный разрыв в статистике обусловлен гендерными особенностями дорожного движения — мужчины традиционно проводят за рулем больше времени и чаще управляют транспортными средствами.

Кроме того, в Госавтоинспекции обозначили наиболее аварийные периоды в регионе. Самым рискованным считается теплое время года — с марта по сентябрь.

Как отметили в ведомстве, это в первую очередь связано с ростом потока транспортных средств в курортные зоны и места отдыха граждан.

