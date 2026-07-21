Водителей в России перестанут дважды наказывать за одно и то же нарушение

Новые нормы не освобождают нарушителей от ответственности, а устраняют правовую неопределенность

21 июля 2026, 12:33, ИА Амител

Инспектор ДПС / Фото: amic.ru

В России вступили в силу изменения в законодательстве, исключающие возможность двойного наказания за одно и то же нарушение правил дорожного движения. Теперь водителя не могут сначала оштрафовать, а затем лишить водительских прав по одному и тому же эпизоду ДТП. Об этом агентству "Прайм" рассказала директор юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.

По словам эксперта, сам принцип недопустимости двойного наказания существовал и ранее, однако на практике возникали ситуации, когда из-за особенностей процедуры водитель фактически нес два наказания за одно событие.

«Формулировка, что в России отменили двойное наказание, звучит несколько шире, чем само содержание закона, ведь запрет существовал и ранее. Проблема заключалась в процедуре, которая позволяла фактически обойти этот принцип», — пояснила Мария Яковлева.

Как отметила юрист, раньше водителя могли сначала привлечь к ответственности за нарушение ПДД и назначить штраф, а позже, после установления более тяжких последствий происшествия, привлечь к ответственности повторно и назначить дополнительное наказание.

Согласно вступившим в силу поправкам, если по одному происшествию возбуждается несколько административных дел, суд обязан рассмотреть все материалы одновременно и вынести единое решение.

Кроме того, если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств дела.

Мария Яковлева подчеркнула, что новые нормы не освобождают нарушителей от ответственности, а устраняют правовую неопределенность в случаях, когда последствия ДТП становятся известны спустя некоторое время.