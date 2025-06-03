Водоканал и фонд "Облака" объявили благотворительный сбор вещей для жителей Алтая
Акция пройдет в пятницу, 6 июня
03 июня 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFJhLA8G
"Росводоканал Барнаул" и фонд "Облака" проведут акцию по сбору вещей для нуждающихся семей края. Участвовать в благотворительном мероприятии будут не только сотрудники коммунальной компании, проявить неравнодушие могут посетители центра обслуживания абонентов и все желающие барнаульцы.
Куда приносить вещи?
Пункт сбора вещей отроют во фронт-офисе водоканала по адресу проспект Калинина, 116 (холл первого этажа). Он будет работать один день, в пятницу, 6 июня, с 09:00 до 11:00.
Какие вещи нужно приносить?
"Вы можете принести вещи, которые вам больше не нужны, но им можно дать вторую жизнь: взрослую и детскую одежду, игрушки, книги, обувь, посуду, текстиль", – рассказала менеджер по внутренним коммуникациям "Росводоканал Барнаул" Дарья Черных.
И добавила, что все собранные вещи отдадут нуждающимся семьям из восьми сел Алтайского края.
Добавим, что барнаульский водоканал регулярно проводит благотворительный сбор совместно с фондом. Во время прошлой акции, которая состоялась в декабре, за несколько часов было собрано более 400 килограммов гуманитарной помощи для земляков.
ООО "Барнаульский Водоканал"; ИНН 2221064060Социальная реклама
13:38:32 03-06-2025
Почему в одном месте и так далеко от центра?
15:14:49 03-06-2025
а нельзя постоянный пункт сделать что ли? я бы принес но работаю в это время
15:15:07 03-06-2025
черте где, не приехать-не уехать и всего два часа??????
15:42:02 03-06-2025
у фонда "Облака" есть пункты приема в ТЦ (точно есть в Галактике), плюс постоянно принимают в Charity Market (секонд-хенд, их несколько в городе)