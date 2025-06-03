Водоканал и фонд "Облака" объявили благотворительный сбор вещей для жителей Алтая

Акция пройдет в пятницу, 6 июня

03 июня 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFJhLA8G

Благотворительная акция / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

"Росводоканал Барнаул" и фонд "Облака" проведут акцию по сбору вещей для нуждающихся семей края. Участвовать в благотворительном мероприятии будут не только сотрудники коммунальной компании, проявить неравнодушие могут посетители центра обслуживания абонентов и все желающие барнаульцы.

Куда приносить вещи?

Пункт сбора вещей отроют во фронт-офисе водоканала по адресу проспект Калинина, 116 (холл первого этажа). Он будет работать один день, в пятницу, 6 июня, с 09:00 до 11:00.

Какие вещи нужно приносить?

"Вы можете принести вещи, которые вам больше не нужны, но им можно дать вторую жизнь: взрослую и детскую одежду, игрушки, книги, обувь, посуду, текстиль", – рассказала менеджер по внутренним коммуникациям "Росводоканал Барнаул" Дарья Черных.

И добавила, что все собранные вещи отдадут нуждающимся семьям из восьми сел Алтайского края.

Добавим, что барнаульский водоканал регулярно проводит благотворительный сбор совместно с фондом. Во время прошлой акции, которая состоялась в декабре, за несколько часов было собрано более 400 килограммов гуманитарной помощи для земляков.

ООО "Барнаульский Водоканал"; ИНН 2221064060

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