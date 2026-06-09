Волонтеры просят помощи в поисках 19-летнего парня, пропавшего в Бельмесево

Молодого человека ищут уже третьи сутки

09 июня 2026, 16:30, ИА Амител

Поиски пропавшего 19-летнего парня / Фото: "ЛизаАлерт"

В районе поселка Бельмесево ведут поиски пропавшего 19-летнего парня. Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" просят всех неравнодушных о помощи.

Пропавшего ищут уже третьи сутки. Отряд исследует местный водоем. К процессу подключились волонтеры из Алтайского края и Новосибирской области. Поиски ведут вместе с сотрудниками полиции.

Однако отряду нужно больше людей как для работы на воде, так и в штабе, а также на дежурства на береговых постах в круглосуточном режиме.

Кого ждут для помощи в поисках?

Водолазов, спасателей, специалистов с опытом поисковых работ на воде (обязательно в спасательных жилетах);

добровольцев без спецподготовки — для усиления штаба и береговых постов.

Все участники по прибытии будут проходить обязательный инструктаж по технике безопасности.

Поиски пропавшего 19-летнего парня / Фото: "ЛизаАлерт"

Вместе с людьми, для поисков необходимы:

моторные лодки;

эхолоты;

подводные камеры;

поисковые кошки (якоря-кошки для траления дна).

Для обеспечения круглосуточной работы нужны:

питание для поисковых групп (консервы, крупы, чай, кофе, сахар, перекусы);

питьевая вода;

одноразовая посуда (стаканы, тарелки, ложки);

влажные салфетки и полотенца;

средства защиты от комаров и клещей.

Для обеспечения работы техники очень нужны:

бензин АИ-92;

масло для двухтактных двигателей.

Дополнительно остро требуются для наблюдения и освещения береговой линии: