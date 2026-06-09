Волонтеры просят помощи в поисках 19-летнего парня, пропавшего в Бельмесево
Молодого человека ищут уже третьи сутки
09 июня 2026, 16:30, ИА Амител
В районе поселка Бельмесево ведут поиски пропавшего 19-летнего парня. Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" просят всех неравнодушных о помощи.
Пропавшего ищут уже третьи сутки. Отряд исследует местный водоем. К процессу подключились волонтеры из Алтайского края и Новосибирской области. Поиски ведут вместе с сотрудниками полиции.
Однако отряду нужно больше людей как для работы на воде, так и в штабе, а также на дежурства на береговых постах в круглосуточном режиме.
Кого ждут для помощи в поисках?
- Водолазов, спасателей, специалистов с опытом поисковых работ на воде (обязательно в спасательных жилетах);
- добровольцев без спецподготовки — для усиления штаба и береговых постов.
Все участники по прибытии будут проходить обязательный инструктаж по технике безопасности.
Вместе с людьми, для поисков необходимы:
- моторные лодки;
- эхолоты;
- подводные камеры;
- поисковые кошки (якоря-кошки для траления дна).
Для обеспечения круглосуточной работы нужны:
- питание для поисковых групп (консервы, крупы, чай, кофе, сахар, перекусы);
- питьевая вода;
- одноразовая посуда (стаканы, тарелки, ложки);
- влажные салфетки и полотенца;
- средства защиты от комаров и клещей.
Для обеспечения работы техники очень нужны:
- бензин АИ-92;
- масло для двухтактных двигателей.
Дополнительно остро требуются для наблюдения и освещения береговой линии:
- стационарные фонари;
- прожекторы;
- бинокли.
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