"Слава Богу, жива!" Барнаулец поблагодарил всех причастных к поиску пропавшей матери

Оказалось, что женщина ушла далеко от дома, где-то ударилась и получила ссадины

05 мая 2026, 17:36, ИА Амител

"ЛизаАлерт" / Фото: vk.com/la_altay

Житель Барнаула через amic.ru благодарит поисковую группу "ЛизаАлерт", сотрудников полиции и всех неравнодушных людей, которые помогли найти его маму.

У пожилой женщины иногда возникают проблемы с памятью. В ночь со 2 на 3 мая она ушла из своего частного дома. Утром приехал сын и сразу понял, что произошло неладное: дверь открыта, свет горит. Мужчина обратился в полицию. Знакомые подсказали горячий номер "ЛизыАлерт".

Добровольцы приехали быстро, организовали штаб, распределили обязанности. Начались поиски, обзвоны, поиски свидетелей. И в 19 вечера 3 мая женщину нашли.

Оказалось, что она успела уйти далеко от дома, где-то ударилась, получила ссадины. Уже под вечер неравнодушные барнаульцы обратили внимание на дезориентированную, растерянную женщину и вызвали "скорую помощь", а медики увезли ее в больницу. В очередной раз прозванивая лечебные учреждения, сотрудники "ЛизыАлерт" поняли, что эта пациентка и есть та бабушка, которую они ищут.

«Мы уже побывали у мамы. Она нас всех узнает. Конечно, она очень испугалась, где-то получила ссадины. Но слава Богу, жива. Хорошо, что сейчас не зима. Очень хочу поблагодарить всех, кто нам помог: сотрудников полиции, "ЛизаАлерт", людей, которые не прошли мимо, врачей. Не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность! Спасибо за ваше неравнодушие, человечность и помощь!» - не сдерживая эмоций, говорит мужчина.

А вот как рассказывают об этой истории в соцсетях отряда "ЛизаАлерт":

3 мая 2026 года в 12:04 на горячую линию поступила срочная заявка на поиск бабушки, которая пропала в Барнауле. Родные постоянно заботятся о ее здоровье и самочувствии, и беда постучалась совсем неожиданно для них. Как только они поняли, что бабушка пропала, сразу обратились за помощью в полицию и в наш отряд.

В 13:27 был запущен прозвон больниц. В некоторые больницы дозвониться не получилось, в остальных похожий человек не поступал. Недалеко от дома, где живет женщина, находится лес. Был объявлен сбор добровольцев на поиск. Откликнулись волонтеры из Барнаула, Зудилово, Новоалтайска.

И вот в 19:48 долгожданный "стоп": во время очередного прозвона, бабушку нашли в одной из больниц. В отряде также благодарят всех добровольцев, которые откликнулись на призыв о помощи. А еще — сотрудников больниц.

«За то, что понимаете: за каждым таким звонком — чья-то жизнь, чей-то страх, чья-то надежда. Без вас мы бы не справились», - отмечают в отряде.

Каждая такая история — в первую очередь рассказ о неравнодушии и внимании к тем, кто рядом, подчеркивают в "ЛизаАлерт".