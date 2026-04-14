В Первомайском районе 15 апреля возобновят поиски пропавшего в августе Даниила Кузнецова

За полгода следствие не продвинулось: ни одной зацепки с камер, ни следов в других городах

14 апреля 2026, 12:15, ИА Амител

Фото: из личного архива семьи пропавшего / "КП-Барнаул"

В Первомайском районе 15 апреля пройдут очередные поиски Даниила Кузнецова, пропавшего в августе 2025 года. Об этом "КП-Барнаул" рассказала сестра молодого человека, Анастасия.

Последние несколько месяцев парня искали только следователи — с использованием спецоборудования, без помощи добровольцев. Родственники сами выезжали на место на снегоходах, осматривали территорию, но новых зацепок так и не появилось.

«Никаких фиксаций ни по камерам, ни по другим городам нет», — поделилась Анастасия.

В новой поисковой волне, которая стартует 15 апреля, примут участие и волонтеры, и полиция. Они обследуют район, где молодого человека видели в последний раз.

Напомним, Даниил пропал 23 августа. Он ехал с коллегой из Барнаула домой в Березовку. В пути между ними вспыхнул конфликт, и водитель высадил парня на дороге возле бывшей воинской части. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.