Мужчина погиб при пожаре в алтайском селе

Вероятнее всего, были нарушены правила эксплуатации печи

25 декабря 2025, 13:42, ИА Амител

Пожар в двухквартирном доме / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В селе Тюменцево Алтайского края от огня погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС утром 25 декабря.

«Ночью в райцентре Тюменцево загорелся частный двухквартирный жилой дом. На момент прибытия первых подразделений МЧС России дом горел открытым пламенем», – пишет ведомство.

Сообщается, что не выжил мужчина. Эксперты от МЧС предполагают, что, вероятнее всего, были нарушены правила эксплуатации печи.

Пламя распространилось на площади 45 кв. м, обгорели пол, стены, потолочные перекрытия и личные вещи. Газодымозащитники эвакуировали два газовых баллона. С огнем боролись пять пожарных, подъезжали две автоцистерны.

В МЧС напомнили, что нельзя допускать перекала печи и топить, если в ней есть трещины и повреждения. Не рекомендуется оставлять топящуюся печь без присмотра, также следует вовремя очищать дымоход от сажи.

В целом за минувшие сутки в крае ликвидировано три пожара, два из которых – в частном секторе. Один пожар случился в барнаульском поселке Авиатор. Дым шел из хозпостройки, и огонь мог перейти на другие строения. Погибли две собаки. Огонь охватил 30 кв. м, тушили его 12 человек, используя 5 единиц техники.

Также днем 24 декабря в селе Алтайском Табунского района Алтайского края произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погиб мужчина.