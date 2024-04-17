Возможны грозы. О погоде в Алтайском крае 17 апреля

Ветер южный, 5-10 м/с, по западу местами порывы до 17 м/с

17 апреля 2024, 06:01, ИА Амител

Разряд молнии / Фото: unsplash.com

От +14 до +19 градусов ожидается в Алтайском крае днем 17 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, по западу местами небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с, по западу местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле от +14 до +16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.